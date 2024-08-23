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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Строгино (мол) - Урал (мол)
Строгино (мол) - Урал (мол): обзор матча 23 августа 2024
Строгино (мол)
23.08.2024, пятница, 13:00
Россия. МФЛ, группа B, 1 тур
4 : 0
Завершен
Урал (мол)
18'
Р. Хуранов
41'
С. Чехлов
56'
М. Микаэлян
71'
А. Мулдаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Строгино (мол) - Урал (мол)
Замена
Г. Биссинг
️️️️
Р. Торосян
88'
Замена
Г. Чебану
️️️️
К. Тарнолицкий
88'
Замена
Н. Дутышев
️️️️
С. Гузюк
88'
87'
Желтая карточка
Н. Казанцев
78'
Желтая карточка
Л. Ханов
Замена
А. Алексеенков
️️️️
К. Кроль
77'
Замена
Д. Богатиков
️️️️
Р. Хуранов
77'
ГОЛ! 4:0!
А. Мулдаров
71'
Замена
В. Манукян
️️️️
М. Микаэлян
66'
Замена
Н. Панов
️️️️
В. Саушкин
66'
62'
Замена
Е. Брозовский
️️️️
Д. Киселев
60'
Замена
И. Бастюк
️️️️
А. Галкин
Желтая карточка
В. Саушкин
58'
ГОЛ! 3:0!
М. Микаэлян
Пас отдал
С. Чехлов
56'
50'
Желтая карточка
Д. Киселев
44'
Желтая карточка
И. Алферов
Желтая карточка
С. Чехлов
44'
ГОЛ! 2:0!
С. Чехлов
Пас отдал
Р. Хуранов
41'
ГОЛ! 1:0!
Р. Хуранов
Пас отдал
М. Микаэлян
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Строгино (мол)
31
Денис Драган
ВР
25
Алексей Мулдаров
ЦЗ
66
Константин Тарнолицкий
ЦЗ
4
Даниил Плющенко
ЦЗ
7
Рамиль Хуранов
ЛВ
7
Серафим Чехлов
ОП
5
Владислав Саушкин
ОП
77
Роман Торосян
ПВ
29
Кирилл Кроль
ПВ
15
Сергей Гузюк
ЦФ
24
Михаил Микаэлян
ЦФ
Главный тренер
Альберт Саркисян
Урал (мол)
1
Вячеслав Шатаев
ВР
20
Арсений Саленко
ЛЗ
28
Никита Казанцев
ЦЗ
69
Артем Фотин
ЦЗ
53
Даниил Зарубин
ЦЗ
41
Никита Зуйков
ЦП
61
Иван Алферов
АП
74
Дмитрий Киселев
АП
82
Андрей Резник
ПВ
39
Артем Галкин
ЦФ
49
Линар Ханов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галимов
Строгино (мол)
16
Андрей Назар
ВР
5
Григорий Биссинг
ЦЗ
63
Денис Богатиков
ПЗ
80
Глеб Чебану
ПЗ
69
Артур Мирзоян
ОП
6
Андрей Алексеенков
ЦП
17
Никита Дутышев
ЦП
13
Никита Панов
АП
26
Ваган Манукян
ЦФ
Урал (мол)
66
Максим Марков
ВР
52
Владимир Иванов
ЦЗ
14
Иван Бастюк
ЛВ
96
Егор Брозовский
ОП
3-2-3-2
31
Драган
25
Мулдаров
66
Тарнолицкий
4
Плющенко
7
Чехлов
5
Саушкин
7
Хуранов
77
Торосян
29
Кроль
24
Микаэлян
15
Гузюк
4-1-3-2
1
Шатаев
28
Казанцев
69
Фотин
53
Зарубин
20
Саленко
41
Зуйков
82
Резник
74
Киселев
61
Алферов
49
Ханов
39
Галкин
77
Торосян
5
Биссинг
5
Биссинг
77
Торосян
7
Хуранов
63
Богатиков
63
Богатиков
7
Хуранов
66
Тарнолицкий
80
Чебану
80
Чебану
66
Тарнолицкий
24
Микаэлян
26
Манукян
26
Манукян
24
Микаэлян
29
Кроль
6
Алексеенков
6
Алексеенков
29
Кроль
5
Саушкин
13
Панов
13
Панов
5
Саушкин
15
Гузюк
17
Дутышев
17
Дутышев
15
Гузюк
74
Киселев
96
Брозовский
96
Брозовский
74
Киселев
39
Галкин
14
Бастюк
14
Бастюк
39
Галкин
Остались в запасе
Строгино (мол)
Урал (мол)
69
Артур Мирзоян
ОП
16
Андрей Назар
ВР
Главный тренер
Альберт Саркисян
66
Максим Марков
ВР
52
Владимир Иванов
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Галимов
Остались в запасе
69
Артур Мирзоян
ОП
16
Андрей Назар
ВР
Остались в запасе
66
Максим Марков
ВР
52
Владимир Иванов
ЦЗ
Главный тренер
Альберт Саркисян
Главный тренер
Михаил Галимов
Статистика матча Строгино (мол) - Урал (мол)
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 2
08.11.2024
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Факел (мол)
3 : 0
25.10.2024
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Строгино (мол)
1 : 2
18.10.2024
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Урал (мол)
1 : 5
04.10.2024
Строгино (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
2 : 3
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
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