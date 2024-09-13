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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Строгино (мол) - Факел (мол)
Строгино (мол) - Факел (мол): обзор матча 13 сентября 2024
Строгино (мол)
13.09.2024, пятница, 13:00
Россия. МФЛ, группа B, 3 тур
1 : 2
Завершен
Факел (мол)
31'
Н. Челышев
41'
Н. Паткович
90+4'
Ш. Чихрадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Строгино (мол) - Факел (мол)
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Ш. Чихрадзе
Желтая карточка
В. Саушкин
90'
Замена
Д. Богатиков
️️️️
Р. Хуранов
90'
Замена
Г. Чебану
️️️️
Н. Панов
83'
Желтая карточка
А. Мулдаров
75'
Замена
В. Манукян
️️️️
К. Кроль
72'
69'
Замена
А. Меркулов
️️️️
А. Беляев
63'
Замена
А. Уваров
️️️️
Н. Паткович
59'
Желтая карточка
Ш. Чихрадзе
53'
Желтая карточка
Д. Сеник
46'
Замена
Р. Плаксин
️️️️
М. Мезга
Замена
С. Гузюк
️️️️
Н. Челышев
46'
41'
ГОЛ! 1:1!
Н. Паткович
Замена
Н. Панов
️️️️
М. Микаэлян
36'
ГОЛ! 1:0!
Н. Челышев
31'
23'
Желтая карточка
И. Васин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Строгино (мол)
16
Андрей Назар
ВР
25
Алексей Мулдаров
ЦЗ
4
Даниил Плющенко
ЦЗ
66
Константин Тарнолицкий
ЦЗ
7
Рамиль Хуранов
ЛВ
7
Серафим Чехлов
ОП
5
Владислав Саушкин
ОП
77
Роман Торосян
ПВ
29
Кирилл Кроль
ПВ
24
Михаил Микаэлян
ЦФ
19
Никита Челышев
ЦФ
Главный тренер
Альберт Саркисян
Факел (мол)
79
Артем Шестопалов
ВР
22
Роман Ткачев
ЛЗ
97
Роман Сизинцев
ЦЗ
24
Шота Чихрадзе
ЦЗ
25
Александр Беляев
ЦЗ
9
Илья Васин
ЦП
18
Кирилл Симонов
ЦП
96
Денис Сеник
ЦП
94
Михаил Свирин
ЦП
61
Мартин Мезга
ЦП
66
Никита Паткович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ребко
Строгино (мол)
5
Григорий Биссинг
ЦЗ
63
Денис Богатиков
ПЗ
80
Глеб Чебану
ПЗ
69
Артур Мирзоян
ОП
17
Никита Дутышев
ЦП
13
Никита Панов
АП
15
Сергей Гузюк
ЦФ
26
Ваган Манукян
ЦФ
Факел (мол)
62
Владислав Калиничев
ВР
80
Денис Черноморец
ЦЗ
2
Иван Стариков
ЦЗ
95
Артем Горяинов
ЦЗ
57
Андрей Меркулов
ЛВ
26
Руслан Плаксин
ЦП
91
Андрей Уваров
ПВ
40
Даниил Васильченко
ЦФ
76
Петр Саласин
ЦФ
3-2-3-2
16
Назар
25
Мулдаров
4
Плющенко
66
Тарнолицкий
7
Чехлов
5
Саушкин
7
Хуранов
77
Торосян
29
Кроль
19
Челышев
24
Микаэлян
4-5-1
79
Шестопалов
97
Сизинцев
24
Чихрадзе
25
Беляев
22
Ткачев
9
Васин
96
Сеник
94
Свирин
61
Мезга
18
Симонов
66
Паткович
19
Челышев
15
Гузюк
15
Гузюк
19
Челышев
7
Хуранов
63
Богатиков
63
Богатиков
7
Хуранов
24
Микаэлян
13
Панов
13
Панов
24
Микаэлян
29
Кроль
26
Манукян
26
Манукян
29
Кроль
Панов
80
Чебану
80
Чебану
Панов
61
Мезга
26
Плаксин
26
Плаксин
61
Мезга
25
Беляев
57
Меркулов
57
Меркулов
25
Беляев
66
Паткович
91
Уваров
91
Уваров
66
Паткович
Остались в запасе
Строгино (мол)
Факел (мол)
5
Григорий Биссинг
ЦЗ
17
Никита Дутышев
ЦП
69
Артур Мирзоян
ОП
Главный тренер
Альберт Саркисян
62
Владислав Калиничев
ВР
80
Денис Черноморец
ЦЗ
2
Иван Стариков
ЦЗ
95
Артем Горяинов
ЦЗ
40
Даниил Васильченко
ЦФ
76
Петр Саласин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ребко
Остались в запасе
5
Григорий Биссинг
ЦЗ
17
Никита Дутышев
ЦП
69
Артур Мирзоян
ОП
Остались в запасе
62
Владислав Калиничев
ВР
80
Денис Черноморец
ЦЗ
2
Иван Стариков
ЦЗ
95
Артем Горяинов
ЦЗ
40
Даниил Васильченко
ЦФ
76
Петр Саласин
ЦФ
Главный тренер
Альберт Саркисян
Главный тренер
Алексей Ребко
Статистика матча Строгино (мол) - Факел (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 2
08.11.2024
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Факел (мол)
3 : 0
25.10.2024
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Строгино (мол)
1 : 2
18.10.2024
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Урал (мол)
1 : 5
04.10.2024
Строгино (мол)
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
2 : 3
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Родина (мол)
5 : 1
16.10.2026
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