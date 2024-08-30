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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Строгино (мол)
Ахмат (мол) - Строгино (мол): обзор матча 30 августа 2024
Ахмат (мол)
30.08.2024, пятница, 15:00
Россия. МФЛ, группа B, 2 тур
1 : 1
Завершен
Строгино (мол)
88'
И. Кошлатый
84'
Н. Панов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат (мол) - Строгино (мол)
90'
Желтая карточка
М. Микаэлян
Желтая карточка
А. Эльдиев
90'
Замена
И. Дидаев
️️️️
Р. Чаадаев
90'
ГОЛ! 1:1!
И. Кошлатый
88'
88'
Замена
А. Мирзоян
️️️️
Р. Хуранов
84'
ГОЛ! 0:1!
Н. Панов
Замена
В. Бобрицкий
️️️️
Д. Турищев
82'
Замена
И. Оздамиров
️️️️
Х. Азиев
80'
Замена
И. Кошлатый
️️️️
Б. Вацуев
75'
Замена
Д. Асланбеков
️️️️
М. Саралиев
73'
66'
Замена
Н. Панов
️️️️
К. Кроль
64'
Желтая карточка
К. Тарнолицкий
56'
Замена
А. Назар
️️️️
В. Манукян
55'
Красная карточка
Д. Драган
Замена
Д. Тарамов
️️️️
М. Ирисханов
46'
Желтая карточка
Д. Турищев
45'
Желтая карточка
М. Ирисханов
42'
Желтая карточка
Х. Азиев
26'
3'
Желтая карточка
Г. Чебану
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
72
Яхья Магомедов
ВР
52
Хабиб Азиев
ВР
76
Ахмед Эльдиев
ЛЗ
43
Магомед-Эми Саралиев
ЦЗ
32
Ильяс Гаибов
ПЗ
50
Мурад Муртазалиев
ЛВ
93
Изнаур Ташаев
ОП
48
Магомед-Эми Ирисханов
ЦП
66
Даниил Турищев
ЦП
81
Рахим Чаадаев
ПВ
61
Булат Вацуев
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Строгино (мол)
31
Денис Драган
ВР
25
Алексей Мулдаров
ЦЗ
66
Константин Тарнолицкий
ЦЗ
80
Глеб Чебану
ПЗ
7
Рамиль Хуранов
ЛВ
7
Серафим Чехлов
ОП
77
Роман Торосян
ПВ
29
Кирилл Кроль
ПВ
26
Ваган Манукян
ЦФ
24
Михаил Микаэлян
ЦФ
15
Сергей Гузюк
ЦФ
Главный тренер
Альберт Саркисян
Ахмат (мол)
24
Ислам Чигаев
ВР
16
Аланбек Хангериев
ВР
90
Заур Байсуркаев
ЛЗ
67
Дени Асланбеков
ЦЗ
85
Ибрагим Оздамиров
ЛВ
83
Адам Бибулатов
ЛВ
45
Владислав Бобрицкий
ОП
39
Джабраил Тарамов
ЦП
71
Муслим Межиев
ЦП
70
Идрис Дидаев
АП
87
Муса Бажаев
ПВ
73
Иван Кошлатый
ЦФ
Строгино (мол)
16
Андрей Назар
ВР
5
Григорий Биссинг
ЦЗ
63
Денис Богатиков
ПЗ
69
Артур Мирзоян
ОП
17
Никита Дутышев
ЦП
13
Никита Панов
АП
3-1-2-2-1
72
Магомедов
76
Эльдиев
43
Саралиев
32
Гаибов
93
Ташаев
48
Ирисханов
66
Турищев
50
Муртазалиев
81
Чаадаев
61
Вацуев
3-1-3-3
31
Драган
80
Чебану
66
Тарнолицкий
25
Мулдаров
7
Чехлов
29
Кроль
77
Торосян
7
Хуранов
15
Гузюк
24
Микаэлян
26
Манукян
52
Азиев
85
Оздамиров
85
Оздамиров
52
Азиев
61
Вацуев
73
Кошлатый
73
Кошлатый
61
Вацуев
81
Чаадаев
70
Дидаев
70
Дидаев
81
Чаадаев
48
Ирисханов
39
Тарамов
39
Тарамов
48
Ирисханов
43
Саралиев
67
Асланбеков
67
Асланбеков
43
Саралиев
66
Турищев
45
Бобрицкий
45
Бобрицкий
66
Турищев
26
Манукян
16
Назар
16
Назар
26
Манукян
7
Хуранов
69
Мирзоян
69
Мирзоян
7
Хуранов
29
Кроль
13
Панов
13
Панов
29
Кроль
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Строгино (мол)
83
Адам Бибулатов
ЛВ
87
Муса Бажаев
ПВ
71
Муслим Межиев
ЦП
90
Заур Байсуркаев
ЛЗ
24
Ислам Чигаев
ВР
16
Аланбек Хангериев
ВР
Главный тренер
Иса Байтиев
5
Григорий Биссинг
ЦЗ
17
Никита Дутышев
ЦП
63
Денис Богатиков
ПЗ
Главный тренер
Альберт Саркисян
Остались в запасе
83
Адам Бибулатов
ЛВ
87
Муса Бажаев
ПВ
71
Муслим Межиев
ЦП
90
Заур Байсуркаев
ЛЗ
24
Ислам Чигаев
ВР
16
Аланбек Хангериев
ВР
Остались в запасе
5
Григорий Биссинг
ЦЗ
17
Никита Дутышев
ЦП
63
Денис Богатиков
ПЗ
Главный тренер
Иса Байтиев
Главный тренер
Альберт Саркисян
Статистика матча Ахмат (мол) - Строгино (мол)
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 2
08.11.2024
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Факел (мол)
3 : 0
25.10.2024
Строгино (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Строгино (мол)
1 : 2
18.10.2024
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Урал (мол)
1 : 5
04.10.2024
Строгино (мол)
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«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
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2021.05.28 16:42
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«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
2021.05.28 11:32
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