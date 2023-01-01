Общая
Домашняя
Гостевая
Группа Восток
2
6
8
11
13
14
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
7
1
6
3
1
1
0
0
4
0
4
3
1
1
0
0
4
1
3
3
1
1
0
0
6
4
2
3
1
1
0
0
3
1
2
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
4
6
-2
0
1
0
0
1
1
3
-2
0
1
0
0
1
1
4
-3
0
1
0
0
1
0
4
-4
0
1
0
0
1
1
7
-6
0
Группа Запад
4
6
9
10
11
12
13
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
3
0
3
3
1
1
0
0
2
1
1
3
1
1
0
0
2
1
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
2
-1
0
1
0
0
1
1
2
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
3
-3
0
Команда
2
5
6
7
11
14
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
7
1
6
3
1
1
0
0
4
0
4
3
1
1
0
0
4
1
3
3
1
1
0
0
3
1
2
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
4
6
-2
0
Группа 1
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
3
0
3
3
1
1
0
0
2
1
1
3
1
1
0
0
2
1
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Команда
3
7
10
11
12
14
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
6
4
2
3
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
1
3
-2
0
1
0
0
1
1
4
-3
0
1
0
0
1
0
4
-4
0
1
0
0
1
1
7
-6
0
Группа 1
2
3
4
6
9
11
12
13
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
2
-1
0
1
0
0
1
1
2
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
3
-3
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире