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Главные новости
15:23
Топ-клуб АПЛ готовит предложение для Де Хеа
14:46
Сафонов прокомментировал возвращение «Краснодара» на первое место в РПЛ
14:38
Видео
В африканской стране футбольный матч начали с исполнения гимна России
1
14:28
Джикия ответил, есть ли у него обида на Абаскаля
14:14
«Хочешь подраться?»: Феликс спровоцировал стычку с экс-партнером по «Атлетико»
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Все новости
15:11
Мостовой: «Обо мне люди в Испании знают больше, чем об Абаскале»
14:56
Только 3 футболиста забили 20+ голов в АПЛ в 2023 году
14:00
«Торпедо» ищет нового тренера
13:50
Основной вратарь «Ньюкасла» выбыл на 4-5 месяцев
1
13:37
Аршавин ответил, возникли ли у него сомнения в чемпионстве «Зенита» после игры с «Локо»
3
13:32
Определился единственный клуб из топ-5 лиг Европы, не проигравший в этом сезоне
1
13:18
Калешин: «Европа приползет к России, без нас им будет очень тяжело»
10
13:09
Аршавин назвал главный аргумент, почему РПЛ нужно вернуться на «весну – осень»
11
13:06
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Трофей «Игр Будущего» отправился в космос
13:00
Карпин и Абаскаль приглашены на заседание КДК
16
12:45
Дзюба рассказал о голе Тикнизяна «Зениту»: «Вишенка на торте, шах и мат»
12:37
«Пари НН» могут наказать из-за массового хоровода болельщиков в кокошниках
3
12:30
Головин прокомментировал победу «Монако» над «Монпелье»
12:22
В «Спартаке» готовы расстаться с Мозесом
11
12:08
Президент «Урала» Иванов высказался о возможном переносе 18-го тура РПЛ
1
11:58
Агент Джикии подтвердил, что защитник «Спартака» может перейти в «Локомотив»
3
11:51
Фото
«Не очень приятно видеть»: Тюкавин – о детском фото в футболке «Спартака»
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11:39
Агент Дзюбы порадовался за игру форварда: «И все это от «двухметрового бревна», или как там его хейтеры называют?»
2
11:26
Стало известно, куда зимой может перейти Джикия
3
11:18
В «Спартаке» прокомментировали эпизод с удалением Абаскаля
5
11:01
Объявлен бюджет «Спартака» на ближайшие три года
14
10:53
Дзюба: «Привет всем, кто говорил, что у «Локомотива» нет шансов против «Зенита»
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10:32
Орлов — о высказывании Карпина про дебила: «Ну должна же быть культура у тренера»
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10:19
Дзюба: «Всю игру я выдержал через боль»
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10:07
Губерниев оценил перспективы Абаскаля в «Спартаке»
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10:00
Поражения «Спартака» и «Зенита», жесткие слова Карпина, толчок от Абаскаля и другие новости
09:54
Бубнов назвал причину поражения «Спартака» в Грозном
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09:39
«Торино» хочет арендовать Миранчука, «Аталанта» настаивает на продаже
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ЦСКА нашел альтернативу Капишабе в Португалии
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