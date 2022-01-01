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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Каза Пиа
Состав
€ 22,25 млн
Каза Пиа - состав команды
Лиссабон
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Пина Манике
Сайт:
http://casapiaac.pt/
Тренер:
Педру Морейра
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Секейра Патрик
Вра
27
€ 3.5 млн
31
Гомеш Андре
Вра
22
€ 2.5 млн
31
Моура Родриго
Вра
30
€ 0.15 млн
33
Ricardo Batista
Вра
-
22
Daniel Azevedo
Вра
-
4
Голарт Жоау
Защ
26
€ 1.5 млн
27
Роша Кайке
Защ
25
€ 1 млн
5
Конте Абду
Защ
28
€ 0.7 млн
18
Жералдеш
Защ
35
€ 0.15 млн
6
Фонте Жозе
Защ
42
€ 0.1 млн
70
Режу Жоау
Пол
21
€ 3 млн
29
Ливолан Жереми
Пол
28
€ 2.5 млн
80
Офори Лоуренс
Пол
28
€ 1.5 млн
24
Перес Себастьян
Пол
33
€ 0.5 млн
16
Клуа Сильви
Пол
21
€ 0.3 млн
98
JP
Пол
-
77
Benjamin Pauwels
Пол
-
44
Felipe Silva
Пол
-
14
Miguel Sousa
Пол
-
21
Мораиш Тиагу
Нап
23
€ 1.8 млн
9
Араужо Энрике
Нап
24
€ 1 млн
11
Салах Эль-Букаммири Мохамед
Нап
22
€ 0.8 млн
20
Джатта Алассана
Нап
27
€ 0.6 млн
10
Рочинья
Нап
31
€ 0.5 млн
90
Кассиано
Нап
37
€ 0.15 млн
32
Kiki Silva
Нап
-
17
Evans Fabrice Maurin
Нап
-
99
C. Mendes
Нап
-
43
David Sousa
Нап
-
19
Kevin Prieto
Нап
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 5, защитников: 5, полузащитников: 9, нападающих: 11
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