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    Каза Пиа - результаты

    Город Лиссабон
    Дивизион Португалия-Liga bwin
    Сайт casapiaac.pt/
    Стадион Пина Манике
    Тренер Филипе Мартиньш
    Турниры:
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    22 тур
    		25 февраля, суббота 18:30 Арука 2:0 Каза Пиа
    21 тур
    		19 февраля, воскресенье 23:30 Каза Пиа 0:0 Витория Гимараеш
    20 тур
    		14 февраля, вторник 00:15 Боавишта 0:0 Каза Пиа
    19 тур
    		4 февраля, суббота 21:00 Бенфика 3:0 Каза Пиа
    18 тур
    		29 января, воскресенье 18:30 Каза Пиа 2:1 Санта-Клара
    17 тур
    		22 января, воскресенье 21:00 Каза Пиа 1:3 Жил Висенте
    16 тур
    		16 января, понедельник 22:00 Эшторил 2:0 Каза Пиа
    15 тур
    		7 января, суббота 23:30 Каза Пиа 0:0 Порту
    14 тур
    		28 декабря, среда 22:00 Портимоненси 1:2 Каза Пиа
    13 тур
    		13 ноября, воскресенье 21:00 Каза Пиа 1:2 Шавиш
    12 тур
    		6 ноября, воскресенье 21:00 Брага 0:1 Каза Пиа
    11 тур
    		30 октября, воскресенье 21:00 Каза Пиа 1:0 Риу Аве
    10 тур
    		22 октября, суббота 22:30 Спортинг 3:1 Каза Пиа
    9 тур
    		9 октября, воскресенье 20:00 Каза Пиа 0:1 Визела
    8 тур
    		3 октября, понедельник 22:15 Маритиму 1:2 Каза Пиа
    7 тур
    		18 сентября, воскресенье 20:00 Каза Пиа 1:0 Фамаликан
    6 тур
    		11 сентября, воскресенье 17:30 Пасуш де Феррейра 2:3 Каза Пиа
    5 тур
    		4 сентября, воскресенье 17:30 Каза Пиа 0:0 Арука
    4 тур
    		29 августа, понедельник 21:00 Витория Гимараеш 0:1 Каза Пиа
    3 тур
    		21 августа, воскресенье 17:30 Каза Пиа 2:0 Боавишта
    2 тур
    		13 августа, суббота 20:00 Каза Пиа 0:1 Бенфика
    1 тур
    		7 августа, воскресенье 17:30 Санта-Клара 0:0 Каза Пиа
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