Турниры:
Португалия. Примейра (2022/2023)
|22 тур
|25 февраля, суббота
|18:30
|Арука
|2:0
|Каза Пиа
|21 тур
|19 февраля, воскресенье
|23:30
|Каза Пиа
|0:0
|Витория Гимараеш
|20 тур
|14 февраля, вторник
|00:15
|Боавишта
|0:0
|Каза Пиа
|19 тур
|4 февраля, суббота
|21:00
|Бенфика
|3:0
|Каза Пиа
|18 тур
|29 января, воскресенье
|18:30
|Каза Пиа
|2:1
|Санта-Клара
|17 тур
|22 января, воскресенье
|21:00
|Каза Пиа
|1:3
|Жил Висенте
|16 тур
|16 января, понедельник
|22:00
|Эшторил
|2:0
|Каза Пиа
|15 тур
|7 января, суббота
|23:30
|Каза Пиа
|0:0
|Порту
|14 тур
|28 декабря, среда
|22:00
|Портимоненси
|1:2
|Каза Пиа
|13 тур
|13 ноября, воскресенье
|21:00
|Каза Пиа
|1:2
|Шавиш
|12 тур
|6 ноября, воскресенье
|21:00
|Брага
|0:1
|Каза Пиа
|11 тур
|30 октября, воскресенье
|21:00
|Каза Пиа
|1:0
|Риу Аве
|10 тур
|22 октября, суббота
|22:30
|Спортинг
|3:1
|Каза Пиа
|9 тур
|9 октября, воскресенье
|20:00
|Каза Пиа
|0:1
|Визела
|8 тур
|3 октября, понедельник
|22:15
|Маритиму
|1:2
|Каза Пиа
|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|20:00
|Каза Пиа
|1:0
|Фамаликан
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:30
|Пасуш де Феррейра
|2:3
|Каза Пиа
|5 тур
|4 сентября, воскресенье
|17:30
|Каза Пиа
|0:0
|Арука
|4 тур
|29 августа, понедельник
|21:00
|Витория Гимараеш
|0:1
|Каза Пиа
|3 тур
|21 августа, воскресенье
|17:30
|Каза Пиа
|2:0
|Боавишта
|2 тур
|13 августа, суббота
|20:00
|Каза Пиа
|0:1
|Бенфика
|1 тур
|7 августа, воскресенье
|17:30
|Санта-Клара
|0:0
|Каза Пиа