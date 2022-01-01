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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Каза Пиа
Расписание
€ 24 млн
Каза Пиа - расписание матчей
Лиссабон
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Пина Манике
Сайт:
http://casapiaac.pt/
Тренер:
Педру Морейра
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Результаты
Расписание
Таблица
20.09 | 20:00
Эшторил
- : -
Каза Пиа
10.10 | 17:30
Каза Пиа
- : -
Санта-Клара
24.10 | 17:30
Эштрела
- : -
Каза Пиа
30.10 | 23:15
Каза Пиа
- : -
Спортинг
07.11 | 21:00
Алверка
- : -
Каза Пиа
30.11 | 23:15
Каза Пиа
- : -
Брага
06.12 | 19:00
Риу Аве
- : -
Каза Пиа
13.12 | 19:00
Каза Пиа
- : -
Насьональ
20.12 | 19:00
Арука
- : -
Каза Пиа
27.12 | 19:00
Каза Пиа
- : -
Фамаликан
10.01 | 19:00
Академика де Визеу
- : -
Каза Пиа
17.01 | 19:00
Каза Пиа
- : -
Маритиму
24.01 | 19:00
Бенфика
- : -
Каза Пиа
31.01 | 19:00
Каза Пиа
- : -
Жил Висенте
07.02 | 19:00
Морейренcе
- : -
Каза Пиа
14.02 | 19:00
Каза Пиа
- : -
Витория Гимараеш
21.02 | 19:00
Порту
- : -
Каза Пиа
28.02 | 19:00
Каза Пиа
- : -
Эшторил
07.03 | 19:00
Санта-Клара
- : -
Каза Пиа
14.03 | 19:00
Каза Пиа
- : -
Эштрела
21.03 | 19:00
Спортинг
- : -
Каза Пиа
04.04 | 18:00
Каза Пиа
- : -
Алверка
11.04 | 18:00
Брага
- : -
Каза Пиа
18.04 | 18:00
Каза Пиа
- : -
Риу Аве
25.04 | 18:00
Насьональ
- : -
Каза Пиа
02.05 | 18:00
Каза Пиа
- : -
Арука
09.05 | 18:00
Фамаликан
- : -
Каза Пиа
16.05 | 18:00
Каза Пиа
- : -
Академика де Визеу
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