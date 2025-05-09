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Прогноз на точный счет матча «Каза Пиа» – «Брага»: Примейра, 10 мая 2025

09 мая 2025 13:19
Каза Пиа - Брага
10 мая 2025, суббота 22:30 | Португалия. Примейра, 33 тур
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7.0
Точный счет 2:1 в пользу «Браги»
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10 мая на стадионе Estádio Municipal de Rio Maior состоится важная игра 33-го тура чемпионата Португалии между «Каза Пиа» и «Брагой». Обе команды подходят к матчу с разными целями: хозяева стараются завершить сезон в первой десятке, а гости продолжают борьбу за зону еврокубков. «Брага» демонстрирует стабильную форму и рассчитывает на победу в выездной встрече, тогда как «Каза Пиа» испытывает трудности с результатами и постарается навязать борьбу фавориту.

«Каза Пиа»

«Каза Пиа» после 32 туров располагается на 8-й позиции с 42 очками, но последние недели складываются неудачно: команда не побеждает в 5 матчах подряд. Забитые всего 2 гола за последние 5 встреч подтверждают кризис в атакующей линии. Лидер нападения Кассиано (11 голов) старается, но общая динамика коллектива оставляет желать лучшего. В обороне ситуация чуть лучше – команда пропустила 5 мячей в тех же 5 играх, удерживая дважды ворота на замке, что подчеркивает дисциплину сзади. Однако отсутствие креатива впереди мешает рассчитывать на большее.

«Брага»

Гости уверенно занимают 4-е место с 65 очками и находятся в отличной форме. Команда не проигрывает в 8 последних матчах и стабильно забивает (10 игр подряд с голами). Рикарду Орта с 12 мячами продолжает вести атакующую линию. «Брага» также впечатляет результативностью: 9 голов в последних 5 матчах при всего 4 пропущенных. Команда демонстрирует зрелый футбол и уверенно чувствует себя даже на выезде, что делает их фаворитом предстоящей встречи.

Факты о командах:

«Каза Пиа»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 4 последних матчах против «Браги»

«Брага»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах
  • Забивает в 9 последних матчах подряд
  • Забивает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «Каза Пиа» – «Брага»

По текущей форме очевидно, что «Брага» выглядит мощнее и организованнее. Хозяева имеют сложности с реализацией и нестабильны в атаке, но традиционно навязывают борьбу «Браге», часто отличаясь хотя бы одним голом. «Брага» стабильно забивает и показывает уверенную игру в защите, что делает их фаворитом встречи. Мы ожидаем матча с голами с обеих сторон, где «Брага» возьмет верх благодаря большему классу.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Браги».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:1 в пользу «Браги» – коэффициент 7.00
  • Победа «Браги» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.95
  • Индивидуальный тотал «Браги» больше 1.5 – коэффициент 2.00

7.0
Точный счет 2:1 в пользу «Браги»
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Автор: Мещеряков Денис
Португалия. Примейра Брага Каза Пиа
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