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Англия. Национальная лига
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Уилдстон
Результаты
Уилдстон - результаты матчей
Райслип
Англия. Национальная лига
Стадион:
Гросвенор Вейл
Сайт:
http://www.wealdstone-fc.com/
Тренер:
Сэм Кокс
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Англия. Национальная лига. 2025/2026
Англия. Кубок. 2024/2025
Англия. Национальная лига. 2024/2025
Англия. Национальная лига. 2023/2024
25.04 | 14:30
Саутенд Юнайтед
2 : 1
Уилдстон
18.04 | 17:00
Уилдстон
1 : 0
Сканторп Юнайтед
14.04 | 21:45
Уилдстон
1 : 1
Бостон Юнайтед
11.04 | 19:30
Рочдейл
2 : 1
Уилдстон
06.04 | 17:00
Уилдстон
3 : 0
Олдершот
03.04 | 17:00
Борэм Вуд
5 : 1
Уилдстон
31.03 | 21:45
Уилдстон
7 : 0
Хартлпул Юнайтед
25.03 | 22:45
Уилдстон
0 : 2
Йовил
21.03 | 18:00
Форест Грин
2 : 0
Уилдстон
17.03 | 22:45
Гейтсхед
1 : 0
Уилдстон
14.03 | 15:30
Уилдстон
5 : 1
Солихалл Мурс
10.03 | 22:45
Уилдстон
3 : 2
Тамуорт
07.03 | 18:00
Брейнтри Таун
1 : 4
Уилдстон
03.03 | 22:45
Уилдстон
2 : 3
Моркамб
24.02 | 22:45
Уилдстон
2 : 1
Брэкли Таун
21.02 | 18:00
Саттон Юнайтед
3 : 0
Уилдстон
14.02 | 18:00
Уилдстон
0 : 3
Йорк Сити
10.02 | 22:45
Алтричем
1 : 0
Уилдстон
07.02 | 20:30
Истли
2 : 2
Уилдстон
17.01 | 18:00
Уилдстон
1 : 0
Уокинг
03.01 | 18:00
Карлайл Юнайтед
2 : 0
Уилдстон
30.12 | 22:45
Олдершот
4 : 1
Уилдстон
26.12 | 18:00
Уилдстон
0 : 4
Борэм Вуд
21.12 | 19:00
Галифакс
2 : 2
Уилдстон
16.12 | 22:45
Труро Сити
2 : 0
Уилдстон
29.11 | 15:30
Солихалл Мурс
1 : 1
Уилдстон
22.11 | 18:00
Уилдстон
1 : 1
Форест Грин
15.11 | 18:03
Хартлпул Юнайтед
1 : 1
Уилдстон
08.11 | 18:00
Уилдстон
1 : 0
Брейнтри Таун
04.11 | 22:45
Йовил
0 : 2
Уилдстон
25.10 | 17:00
Уилдстон
4 : 2
Саттон Юнайтед
18.10 | 17:00
Йорк Сити
4 : 0
Уилдстон
04.10 | 17:00
Уилдстон
1 : 1
Алтричем
01.10 | 21:45
Брэкли Таун
0 : 2
Уилдстон
27.09 | 17:00
Уилдстон
0 : 0
Истли
24.09 | 21:45
Тамуорт
1 : 1
Уилдстон
20.09 | 17:00
Моркамб
4 : 3
Уилдстон
13.09 | 17:00
Уилдстон
2 : 2
Гейтсхед
02.09 | 21:45
Уилдстон
3 : 2
Саутенд Юнайтед
30.08 | 17:00
Уилдстон
1 : 3
Рочдейл
25.08 | 17:00
Бостон Юнайтед
2 : 1
Уилдстон
23.08 | 19:30
Уилдстон
0 : 1
Карлайл Юнайтед
19.08 | 21:45
Уокинг
1 : 2
Уилдстон
16.08 | 17:00
Уилдстон
2 : 1
Галифакс
09.08 | 17:00
Уилдстон
2 : 0
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