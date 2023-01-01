Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
8
10
11
13
14
16
17
18
20
21
22
24
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
46
33
9
4
114
41
73
108
46
33
7
6
88
41
47
106
46
29
8
9
87
51
36
95
46
27
9
10
95
58
37
90
46
23
12
11
83
47
36
81
46
23
12
11
81
52
29
81
45
22
12
11
76
62
14
78
46
20
10
16
69
66
3
70
46
18
14
14
54
58
-4
68
46
16
15
15
69
54
15
63
46
17
11
18
63
71
-8
62
46
15
14
17
63
67
-4
59
45
16
10
19
67
73
-6
58
46
17
6
23
55
65
-10
57
46
14
14
18
71
72
-1
56
46
15
6
25
48
68
-20
51
46
13
11
22
57
80
-23
50
46
14
8
24
54
90
-36
50
46
11
14
21
59
79
-20
47
46
13
7
26
69
87
-18
46
46
10
12
24
40
75
-35
42
46
9
11
26
66
103
-37
38
46
8
12
26
38
76
-38
36
46
8
10
28
42
72
-30
34
Команда
1
7
8
10
11
13
14
16
18
21
22
23
24
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
23
18
2
3
48
20
28
56
23
17
4
2
69
21
48
55
23
17
2
4
48
24
24
53
23
15
5
3
53
24
29
50
23
15
5
3
49
22
27
50
23
13
7
3
41
19
22
46
23
12
5
6
42
30
12
41
23
13
1
9
33
28
5
40
22
11
6
5
37
28
9
39
23
11
5
7
34
24
10
38
23
10
7
6
42
34
8
37
23
10
7
6
29
22
7
37
23
9
5
9
27
34
-7
32
23
7
10
6
37
26
11
31
23
8
4
11
44
42
2
28
23
7
7
9
19
29
-10
28
23
7
6
10
25
32
-7
27
23
7
6
10
32
43
-11
27
23
6
7
10
33
41
-8
25
23
5
7
11
19
26
-7
22
23
6
4
13
25
44
-19
22
23
5
6
12
26
29
-3
21
23
6
3
14
33
46
-13
21
23
4
6
13
29
46
-17
18
Команда
2
7
8
10
13
14
15
16
18
19
20
21
22
24
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
23
16
5
2
45
20
25
53
23
15
5
3
40
21
19
50
23
14
3
6
34
27
7
45
23
11
6
6
39
34
5
39
23
10
7
6
47
34
13
37
23
10
5
8
42
28
14
35
23
10
3
10
27
32
-5
33
23
9
5
9
32
28
4
32
23
8
8
7
38
35
3
32
23
8
7
8
32
30
2
31
23
8
7
8
25
36
-11
31
23
6
10
7
27
30
-3
28
23
8
4
11
29
46
-17
28
23
7
4
12
36
41
-5
25
23
6
6
11
29
47
-18
24
23
6
5
12
25
37
-12
23
23
5
7
11
26
38
-12
22
23
5
5
13
37
57
-20
20
23
6
1
16
21
34
-13
19
23
4
5
14
22
37
-15
17
22
4
5
13
25
43
-18
17
23
3
5
15
21
46
-25
14
23
3
5
15
19
50
-31
14
23
3
4
16
16
43
-27
13
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире