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    Торпедо-2 - таблица

    Город Москва
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 2
    Сайт torpedo.ru/
    Стадион Салют
    Тренер Николай Ковардаев
    Турниры:
    Группа 2 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Текстильщик Ив 20 13 3 4 40:15 +25 42
    2. Муром 20 12 3 5 34:14 +20 39
    3. Чертаново 20 11 3 6 38:25 +13 36
    4. Торпедо Вл 20 8 5 7 24:30 -6 29
    5. Спартак Кс 20 7 7 6 27:24 +3 28
    6. Динамо Вг 20 8 3 9 21:30 -9 27
    7. Торпедо-2 20 7 6 7 20:27 -7 27
    8. Динамо-2 20 7 3 10 26:34 -8 24
    9. Тверь 20 6 4 10 21:22 -1 22
    10. Химик Дз 20 5 6 9 20:25 -5 21
    11. Знамя Труда 20 2 5 13 13:38 -25 11
    Группа 2 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Текстильщик Ив 10 8 2 0 23:5 +18 26
    2. Муром 10 8 1 1 21:4 +17 25
    3. Динамо Вг 10 6 1 3 13:12 +1 19
    4. Чертаново 10 5 3 2 16:9 +7 18
    5. Химик Дз 10 5 1 4 15:14 +1 16
    6. Спартак Кс 10 4 3 3 12:9 +3 15
    7. Тверь 10 4 1 5 12:12 0 13
    8. Динамо-2 10 4 1 5 17:18 -1 13
    9. Торпедо Вл 10 3 4 3 11:13 -2 13
    10. Торпедо-2 10 3 4 3 8:12 -4 13
    11. Знамя Труда 10 1 3 6 8:20 -12 6
    Группа 2 И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Чертаново 10 6 0 4 22:16 +6 18
    2. Текстильщик Ив 10 5 1 4 17:10 +7 16
    3. Торпедо Вл 10 5 1 4 13:17 -4 16
    4. Муром 10 4 2 4 13:10 +3 14
    5. Торпедо-2 10 4 2 4 12:15 -3 14
    6. Спартак Кс 10 3 4 3 15:15 0 13
    7. Динамо-2 10 3 2 5 9:16 -7 11
    8. Тверь 10 2 3 5 9:10 -1 9
    9. Динамо Вг 10 2 2 6 8:18 -10 8
    10. Знамя Труда 10 1 2 7 5:18 -13 5
    11. Химик Дз 10 0 5 5 5:11 -6 5
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