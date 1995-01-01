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    Торпедо-2 - результаты

    Город Москва
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 2
    Сайт torpedo.ru/
    Стадион Салют
    Тренер Николай Ковардаев
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа 2
    22 тур
    		13 ноября, воскресенье 13:00 Тверь 1:3 Торпедо-2
    21 тур
    		9 ноября, среда 14:00 Торпедо-2 1:1 Спартак К
    20 тур
    		5 ноября, суббота 14:00 Торпедо Вл 0:0 Торпедо-2
    19 тур
    		29 октября, суббота 14:00 Торпедо-2 2:1 Знамя Труда
    18 тур
    		24 октября, понедельник 18:30 Текстильщик 0:0 Торпедо-2
    17 тур
    		20 октября, четверг 14:00 Торпедо-2 1:0 Муром
    16 тур
    		16 октября, воскресенье 15:00 Чертаново 2:1 Торпедо-2
    15 тур
    		8 октября, суббота 14:00 Торпедо-2 0:0 Динамо-2
    14 тур
    		2 октября, воскресенье 14:00 Химик 1:0 Торпедо-2
    12 тур
    		22 сентября, четверг 14:00 Торпедо-2 0:2 Динамо Вг
    11 тур
    		18 сентября, воскресенье 14:00 Спартак К 1:2 Торпедо-2
    10 тур
    		10 сентября, суббота 16:00 Торпедо-2 1:2 Торпедо Вл
    9 тур
    		4 сентября, воскресенье 16:00 Знамя Труда 2:1 Торпедо-2
    8 тур
    		27 августа, суббота 12:00 Торпедо-2 0:5 Текстильщик
    7 тур
    		21 августа, воскресенье 17:00 Муром 5:0 Торпедо-2
    6 тур
    		14 августа, воскресенье 14:00 Торпедо-2 3:1 Чертаново
    5 тур
    		10 августа, среда 18:00 Динамо-2 2:3 Торпедо-2
    4 тур
    		5 августа, пятница 16:00 Торпедо-2 0:0 Химик
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 17:00 Динамо Вг 1:2 Торпедо-2
    1 тур
    		17 июля, воскресенье 12:00 Торпедо-2 0:0 Тверь
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