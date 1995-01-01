Турниры:
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа 2
|22 тур
|13 ноября, воскресенье
|13:00
|Тверь
|1:3
|Торпедо-2
|21 тур
|9 ноября, среда
|14:00
|Торпедо-2
|1:1
|Спартак К
|20 тур
|5 ноября, суббота
|14:00
|Торпедо Вл
|0:0
|Торпедо-2
|19 тур
|29 октября, суббота
|14:00
|Торпедо-2
|2:1
|Знамя Труда
|18 тур
|24 октября, понедельник
|18:30
|Текстильщик
|0:0
|Торпедо-2
|17 тур
|20 октября, четверг
|14:00
|Торпедо-2
|1:0
|Муром
|16 тур
|16 октября, воскресенье
|15:00
|Чертаново
|2:1
|Торпедо-2
|15 тур
|8 октября, суббота
|14:00
|Торпедо-2
|0:0
|Динамо-2
|14 тур
|2 октября, воскресенье
|14:00
|Химик
|1:0
|Торпедо-2
|12 тур
|22 сентября, четверг
|14:00
|Торпедо-2
|0:2
|Динамо Вг
|11 тур
|18 сентября, воскресенье
|14:00
|Спартак К
|1:2
|Торпедо-2
|10 тур
|10 сентября, суббота
|16:00
|Торпедо-2
|1:2
|Торпедо Вл
|9 тур
|4 сентября, воскресенье
|16:00
|Знамя Труда
|2:1
|Торпедо-2
|8 тур
|27 августа, суббота
|12:00
|Торпедо-2
|0:5
|Текстильщик
|7 тур
|21 августа, воскресенье
|17:00
|Муром
|5:0
|Торпедо-2
|6 тур
|14 августа, воскресенье
|14:00
|Торпедо-2
|3:1
|Чертаново
|5 тур
|10 августа, среда
|18:00
|Динамо-2
|2:3
|Торпедо-2
|4 тур
|5 августа, пятница
|16:00
|Торпедо-2
|0:0
|Химик
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|17:00
|Динамо Вг
|1:2
|Торпедо-2
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|12:00
|Торпедо-2
|0:0
|Тверь