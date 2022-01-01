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Греция. Суперлига
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Волос
Состав
€ 11 млн
Волос - состав команды
Волос
Греция. Суперлига
Стадион:
Пантессалико
Сайт:
http://https://www.volosfc.com/
Тренер:
Константинос Брацос
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Сиабанис Мариос
Вра
26
€ 0.7 млн
55
Кошелев Алексей
Вра
32
-
18
Пьерр-Габриэль Ронаэль
Защ
28
€ 1 млн
37
Мендиль Хамза
Защ
28
€ 0.8 млн
25
Нуриу
Защ
31
€ 0.5 млн
4
Каргас Яннис
Защ
31
€ 0.25 млн
15
Hatim Essaouabi
Защ
-
91
Нею Иван
Пол
29
€ 2 млн
27
Бурнич Дзенис
Пол
28
€ 1.2 млн
88
Баре Кейди
Пол
29
€ 0.8 млн
10
Хуанпи
Пол
32
€ 0.35 млн
22
Мигас Георгиос
Пол
32
€ 0.25 млн
11
Сарсана Антонио
Пол
24
€ 0.2 млн
6
Цоканис Тасос
Пол
35
€ 0.15 млн
10
Joca
Пол
-
29
Iason Kyrkos
Пол
-
27
Giorgos Prountzos
Пол
-
21
Matías González
Пол
-
20
Регис Хеск
Нап
29
€ 0.8 млн
7
Лабру Лазарос
Нап
28
€ 0.8 млн
11
Сантос Густаво
Нап
25
€ 0.6 млн
9
Уртадо Жан
Нап
26
€ 0.4 млн
8
Комба Максимилиано
Нап
32
€ 0.3 млн
99
D. Agyakwa
Нап
-
28
Óscar Pinchi
Нап
-
19
Nabil Makni
Нап
-
49
Georgios Charalampoglou
Нап
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 2, защитников: 5, полузащитников: 11, нападающих: 9
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