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    Волос - результаты

    Город Волос
    Дивизион Греция-Суперлига
    Сайт https://www.volosfc.com/
    Тренер Хуан Феррандо
    Турниры:
    Греция. Суперлига (2022/2023)
    24 тур
    		24 февраля, пятница 21:00 Волос 1:1 ПАС Ламия
    23 тур
    		18 февраля, суббота 18:00 Панатинаикос 2:0 Волос
    22 тур
    		12 февраля, воскресенье 17:00 Волос 2:1 Атромитос
    21 тур
    		6 февраля, понедельник 17:00 Левадиакос 0:3 Волос
    20 тур
    		28 января, суббота 20:30 Волос 2:3 Панетоликос
    19 тур
    		21 января, суббота 21:00 Арис 3:0 Волос
    18 тур
    		16 января, понедельник 20:30 Ионикос 0:1 Волос
    17 тур
    		8 января, воскресенье 17:00 Волос 0:4 Олимпиакос
    16 тур
    		3 января, вторник 17:30 ОФИ 0:0 Волос
    15 тур
    		28 декабря, среда 20:30 Волос 0:4 АЕК
    14 тур
    		21 декабря, среда 18:00 Астерас 0:0 Волос
    13 тур
    		13 ноября, воскресенье 22:30 ПАОК 3:0 Волос
    12 тур
    		10 ноября, четверг 20:00 Волос 2:1 ПАС
    11 тур
    		5 ноября, суббота 16:45 ПАС Ламия 2:2 Волос
    10 тур
    		29 октября, суббота 19:30 Волос 1:5 Панатинаикос
    9 тур
    		22 октября, суббота 19:00 Атромитос 0:2 Волос
    8 тур
    		15 октября, суббота 17:00 Волос 2:1 Левадиакос
    7 тур
    		8 октября, суббота 17:00 Панетоликос 2:3 Волос
    6 тур
    		2 октября, воскресенье 19:30 Волос 2:0 Арис
    5 тур
    		18 сентября, воскресенье 21:00 Волос 2:0 Ионикос
    4 тур
    		11 сентября, воскресенье 18:30 Олимпиакос 1:1 Волос
    3 тур
    		4 сентября, воскресенье 19:00 Волос 0:1 ОФИ
    2 тур
    		27 августа, суббота 21:30 АЕК 0:1 Волос
    1 тур
    		19 августа, пятница 21:30 Волос 3:3 Астерас
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