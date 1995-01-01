Турниры:
Греция. Суперлига (2022/2023)
|24 тур
|24 февраля, пятница
|21:00
|Волос
|1:1
|ПАС Ламия
|23 тур
|18 февраля, суббота
|18:00
|Панатинаикос
|2:0
|Волос
|22 тур
|12 февраля, воскресенье
|17:00
|Волос
|2:1
|Атромитос
|21 тур
|6 февраля, понедельник
|17:00
|Левадиакос
|0:3
|Волос
|20 тур
|28 января, суббота
|20:30
|Волос
|2:3
|Панетоликос
|19 тур
|21 января, суббота
|21:00
|Арис
|3:0
|Волос
|18 тур
|16 января, понедельник
|20:30
|Ионикос
|0:1
|Волос
|17 тур
|8 января, воскресенье
|17:00
|Волос
|0:4
|Олимпиакос
|16 тур
|3 января, вторник
|17:30
|ОФИ
|0:0
|Волос
|15 тур
|28 декабря, среда
|20:30
|Волос
|0:4
|АЕК
|14 тур
|21 декабря, среда
|18:00
|Астерас
|0:0
|Волос
|13 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:30
|ПАОК
|3:0
|Волос
|12 тур
|10 ноября, четверг
|20:00
|Волос
|2:1
|ПАС
|11 тур
|5 ноября, суббота
|16:45
|ПАС Ламия
|2:2
|Волос
|10 тур
|29 октября, суббота
|19:30
|Волос
|1:5
|Панатинаикос
|9 тур
|22 октября, суббота
|19:00
|Атромитос
|0:2
|Волос
|8 тур
|15 октября, суббота
|17:00
|Волос
|2:1
|Левадиакос
|7 тур
|8 октября, суббота
|17:00
|Панетоликос
|2:3
|Волос
|6 тур
|2 октября, воскресенье
|19:30
|Волос
|2:0
|Арис
|5 тур
|18 сентября, воскресенье
|21:00
|Волос
|2:0
|Ионикос
|4 тур
|11 сентября, воскресенье
|18:30
|Олимпиакос
|1:1
|Волос
|3 тур
|4 сентября, воскресенье
|19:00
|Волос
|0:1
|ОФИ
|2 тур
|27 августа, суббота
|21:30
|АЕК
|0:1
|Волос
|1 тур
|19 августа, пятница
|21:30
|Волос
|3:3
|Астерас