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    Волос - расписание

    Город Волос
    Дивизион Греция-Суперлига
    Сайт https://www.volosfc.com/
    Тренер Хуан Феррандо
    Греция. Суперлига (2022/2023)
    25 тур
    		5 марта, воскресенье 18:00 ПАС Волос
    Греция. Суперлига (2022/2023)
    26 тур
    		12 марта, воскресенье 20:00 Волос ПАОК
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