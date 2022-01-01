Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
3
4
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
14
2
1
33
15
18
44
17
11
4
2
32
10
22
37
17
11
4
2
23
9
14
37
17
9
3
5
29
21
8
30
17
9
2
6
27
19
8
29
17
8
3
6
22
21
1
27
17
7
4
6
16
17
-1
25
17
7
4
6
22
20
2
25
17
7
2
8
19
18
1
23
17
6
4
7
17
17
0
22
17
6
2
9
41
31
10
20
17
5
5
7
18
21
-3
20
17
5
5
7
20
25
-5
20
17
4
3
10
21
32
-11
15
17
4
3
10
15
22
-7
15
17
3
6
8
21
37
-16
15
17
4
1
12
11
38
-27
13
17
2
5
10
11
25
-14
11
Команда
1
2
3
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
7
1
1
22
8
14
22
8
6
2
0
13
2
11
20
8
6
2
0
13
6
7
20
8
6
1
1
15
6
9
19
9
5
0
4
12
10
2
15
9
4
3
2
11
10
1
15
9
4
2
3
12
12
0
14
8
4
1
3
15
11
4
13
9
4
1
4
7
8
-1
13
8
3
2
3
7
8
-1
11
8
3
1
4
8
15
-7
10
8
2
3
3
8
10
-2
9
9
2
3
4
7
12
-5
9
9
2
1
6
22
17
5
7
8
2
1
5
5
10
-5
7
9
1
4
4
13
18
-5
7
9
1
2
6
9
19
-10
5
8
1
1
6
3
14
-11
4
Команда
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
8
0
1
20
9
11
24
9
5
2
2
14
10
4
17
9
5
2
2
10
7
3
17
8
5
1
2
9
5
4
16
9
5
1
3
15
13
2
16
8
4
3
1
10
2
8
15
8
4
1
3
19
14
5
13
9
3
2
4
12
15
-3
11
8
3
1
4
12
10
2
10
8
3
1
4
11
10
1
10
9
3
1
5
12
13
-1
10
8
3
1
4
12
13
-1
10
8
2
2
4
8
19
-11
8
9
2
2
5
10
12
-2
8
8
1
4
3
5
7
-2
7
9
1
4
4
8
11
-3
7
8
1
3
4
6
9
-3
6
9
1
0
8
3
23
-20
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире