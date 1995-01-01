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    Электрон - результаты

    Город Великий Новгород
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 2
    Стадион Электрон
    Тренер Сергей Вехтев
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа 1
    21 тур
    		9 ноября, среда 13:00 Электрон 0:2 Балтика-БФУ
    20 тур
    		5 ноября, суббота 14:00 Звезда 5:0 Электрон
    19 тур
    		30 октября, воскресенье 14:00 Ядро 0:2 Электрон
    18 тур
    		24 октября, понедельник 19:00 Электрон 0:5 Луки-Энергия
    17 тур
    		19 октября, среда 14:00 Зенит-2 6:0 Электрон
    16 тур
    		14 октября, пятница 19:00 Электрон 2:1 Динамо СПб
    15 тур
    		7 октября, пятница 15:00 Родина-М 3:1 Электрон
    14 тур
    		2 октября, воскресенье 15:00 Электрон 1:1 Енисей-М
    13 тур
    		26 сентября, понедельник 16:00 Зоркий 4:0 Электрон
    12 тур
    		22 сентября, четверг 19:00 Электрон 1:1 Ленинградец
    11 тур
    		18 сентября, воскресенье 15:00 Балтика-БФУ 3:0 Электрон
    10 тур
    		9 сентября, пятница 19:00 Электрон 0:7 Звезда
    9 тур
    		5 сентября, понедельник 19:00 Электрон 1:4 Ядро
    8 тур
    		26 августа, пятница 17:45 Луки-Энергия 2:0 Электрон
    7 тур
    		22 августа, понедельник 19:00 Электрон 3:1 Зенит-2
    6 тур
    		14 августа, воскресенье 16:00 Динамо СПб 1:0 Электрон
    5 тур
    		10 августа, среда 18:00 Электрон 0:0 Родина-М
    4 тур
    		5 августа, пятница 15:00 Енисей-М 1:1 Электрон
    3 тур
    		30 июля, суббота 18:00 Электрон 0:1 Зоркий
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 18:00 Ленинградец 5:1 Электрон
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