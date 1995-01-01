Турниры:
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа 1
|21 тур
|9 ноября, среда
|13:00
|Электрон
|0:2
|Балтика-БФУ
|20 тур
|5 ноября, суббота
|14:00
|Звезда
|5:0
|Электрон
|19 тур
|30 октября, воскресенье
|14:00
|Ядро
|0:2
|Электрон
|18 тур
|24 октября, понедельник
|19:00
|Электрон
|0:5
|Луки-Энергия
|17 тур
|19 октября, среда
|14:00
|Зенит-2
|6:0
|Электрон
|16 тур
|14 октября, пятница
|19:00
|Электрон
|2:1
|Динамо СПб
|15 тур
|7 октября, пятница
|15:00
|Родина-М
|3:1
|Электрон
|14 тур
|2 октября, воскресенье
|15:00
|Электрон
|1:1
|Енисей-М
|13 тур
|26 сентября, понедельник
|16:00
|Зоркий
|4:0
|Электрон
|12 тур
|22 сентября, четверг
|19:00
|Электрон
|1:1
|Ленинградец
|11 тур
|18 сентября, воскресенье
|15:00
|Балтика-БФУ
|3:0
|Электрон
|10 тур
|9 сентября, пятница
|19:00
|Электрон
|0:7
|Звезда
|9 тур
|5 сентября, понедельник
|19:00
|Электрон
|1:4
|Ядро
|8 тур
|26 августа, пятница
|17:45
|Луки-Энергия
|2:0
|Электрон
|7 тур
|22 августа, понедельник
|19:00
|Электрон
|3:1
|Зенит-2
|6 тур
|14 августа, воскресенье
|16:00
|Динамо СПб
|1:0
|Электрон
|5 тур
|10 августа, среда
|18:00
|Электрон
|0:0
|Родина-М
|4 тур
|5 августа, пятница
|15:00
|Енисей-М
|1:1
|Электрон
|3 тур
|30 июля, суббота
|18:00
|Электрон
|0:1
|Зоркий
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|18:00
|Ленинградец
|5:1
|Электрон