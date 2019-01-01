Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
6
10
11
12
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
16
2
1
45
7
38
50
19
15
1
3
54
13
41
46
19
10
4
5
29
26
3
34
19
10
3
6
40
22
18
33
19
8
3
8
31
25
6
27
19
7
6
6
18
21
-3
27
19
7
5
7
19
24
-5
26
19
7
5
7
25
25
0
26
19
7
5
7
20
22
-2
26
19
6
6
7
22
17
5
24
19
5
5
9
22
37
-15
20
18
5
4
9
22
36
-14
19
19
4
7
8
18
37
-19
19
19
5
3
11
19
38
-19
18
18
3
6
9
22
30
-8
15
19
1
5
13
14
40
-26
8
Команда
5
6
10
11
12
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
9
1
0
24
2
22
28
10
8
0
2
33
5
28
24
10
7
1
2
23
4
19
22
10
6
3
1
13
8
5
21
9
6
1
2
17
13
4
19
10
6
1
3
11
7
4
19
9
5
3
1
15
7
8
18
10
5
3
2
14
3
11
18
10
5
2
3
20
8
12
17
9
4
3
2
15
11
4
15
8
3
4
1
17
11
6
13
10
3
3
4
15
17
-2
12
10
3
3
4
12
15
-3
12
8
3
2
3
12
14
-2
11
9
2
3
4
12
16
-4
9
9
1
2
6
8
18
-10
5
Команда
4
7
9
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
7
1
1
21
5
16
22
9
7
1
1
21
8
13
22
10
5
2
3
13
9
4
17
10
4
3
3
12
13
-1
15
9
3
2
4
17
18
-1
11
9
3
1
5
11
17
-6
10
10
2
2
6
10
22
-12
8
10
2
2
6
5
15
-10
8
9
1
5
3
7
14
-7
8
9
1
4
4
6
22
-16
7
9
2
0
7
4
21
-17
6
9
1
3
5
8
14
-6
6
9
1
2
6
6
16
-10
5
10
1
2
7
7
26
-19
5
10
0
3
7
6
22
-16
3
10
0
2
8
5
19
-14
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире