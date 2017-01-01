Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
4
5
7
8
9
10
12
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
40
28
4
8
91
45
46
88
40
25
11
4
66
27
39
86
40
22
5
13
61
46
15
71
40
15
14
11
57
53
4
59
40
16
9
15
44
46
-2
57
40
15
10
15
59
62
-3
55
40
14
10
16
50
57
-7
52
40
13
12
15
53
57
-4
51
40
13
12
15
48
61
-13
51
40
14
9
17
50
50
0
51
36
13
9
14
53
53
0
48
40
13
9
18
43
48
-5
48
36
10
11
15
53
58
-5
41
40
10
10
20
41
60
-19
40
36
7
13
16
35
50
-15
34
36
5
10
21
31
62
-31
25
Команда
1
2
5
6
7
10
11
12
13
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
20
18
2
0
43
7
36
56
20
16
2
2
56
22
34
50
20
13
2
5
32
23
9
41
20
10
5
5
35
24
11
35
20
8
6
6
29
21
8
30
20
7
8
5
26
22
4
29
20
7
7
6
24
25
-1
28
18
8
4
6
27
22
5
28
20
8
4
8
26
26
0
28
20
7
4
9
26
27
-1
25
20
6
6
8
26
26
0
24
20
5
7
8
18
25
-7
22
20
5
5
10
22
27
-5
20
18
4
7
7
16
20
-4
19
18
3
5
10
26
35
-9
14
18
2
5
11
16
35
-19
11
Команда
1
2
3
5
6
8
9
10
11
12
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
20
12
2
6
35
23
12
38
20
11
2
7
26
21
5
35
20
8
6
6
31
31
0
30
20
9
3
8
29
23
6
30
20
7
9
4
23
20
3
30
20
7
6
7
24
30
-6
27
18
7
6
5
27
23
4
27
20
8
3
9
24
24
0
27
20
6
5
9
24
36
-12
23
20
5
6
9
24
36
-12
21
20
5
5
10
24
38
-14
20
20
5
5
10
19
33
-14
20
18
5
5
8
26
31
-5
20
20
5
5
10
17
22
-5
20
18
3
6
9
19
30
-11
15
18
3
5
10
15
27
-12
14
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире