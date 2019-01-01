Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
23
6
1
70
22
48
75
30
22
4
4
61
21
40
70
30
20
5
5
59
21
38
65
30
15
5
10
43
39
4
50
30
13
8
9
42
36
6
47
30
13
6
11
41
36
5
45
30
12
8
10
31
29
2
44
30
9
10
11
36
43
-7
37
30
10
6
14
28
37
-9
36
30
9
8
13
34
40
-6
35
30
9
7
14
29
46
-17
34
30
8
9
13
52
66
-14
33
30
8
7
15
24
39
-15
31
30
8
6
16
32
42
-10
30
30
7
8
15
44
50
-6
29
30
1
3
26
4
63
-59
6
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
2
1
39
11
28
38
15
12
1
2
34
10
24
37
15
11
3
1
44
12
32
36
15
8
5
2
21
9
12
29
15
9
1
5
26
17
9
28
15
8
4
3
21
19
2
28
15
7
4
4
21
14
7
25
15
7
3
5
17
17
0
24
15
7
2
6
20
15
5
23
15
5
4
6
14
26
-12
19
15
4
5
6
15
17
-2
17
15
4
5
6
10
13
-3
17
15
4
5
6
24
28
-4
17
15
4
4
7
19
21
-2
16
15
3
4
8
20
22
-2
13
15
1
1
13
2
32
-30
4
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
3
0
26
10
16
39
15
10
3
2
27
11
16
33
15
8
3
4
20
10
10
27
15
6
4
5
17
22
-5
22
15
6
2
7
20
22
-2
20
15
5
5
5
14
12
2
20
15
6
1
8
18
24
-6
19
15
5
4
6
15
19
-4
19
15
5
3
7
21
27
-6
18
15
4
4
7
24
28
-4
16
15
4
4
7
28
38
-10
16
15
4
3
8
15
20
-5
15
15
4
2
9
9
22
-13
14
15
1
6
8
15
24
-9
9
15
1
4
10
12
27
-15
7
15
0
2
13
2
31
-29
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире