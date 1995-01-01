Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо-Брест
|30
|23
|6
|1
|70:22
|+48
|75
|2.
|БАТЭ
|30
|22
|4
|4
|61:21
|+40
|70
|3.
|Шахтер Сл
|30
|20
|5
|5
|59:21
|+38
|65
|4.
|Динамо Мн
|30
|15
|5
|10
|43:39
|+4
|50
|5.
|Ислочь
|30
|13
|8
|9
|42:36
|+6
|47
|6.
|Торпедо-БелАЗ
|30
|13
|6
|11
|41:36
|+5
|45
|7.
|Городея
|30
|12
|8
|10
|31:29
|+2
|44
|8.
|Минск
|30
|9
|10
|11
|36:43
|-7
|37
|9.
|Неман
|30
|10
|6
|14
|28:37
|-9
|36
|10.
|Славия-Мозырь
|30
|9
|8
|13
|34:40
|-6
|35
|11.
|Слуцк
|30
|9
|7
|14
|29:46
|-17
|34
|12.
|Энергетик-БГУ
|30
|8
|9
|13
|52:66
|-14
|33
|13.
|Витебск
|30
|8
|7
|15
|24:39
|-15
|31
|14.
|Дняпро
|30
|8
|6
|16
|32:42
|-10
|30
|15.
|Гомель
|30
|7
|8
|15
|44:50
|-6
|29
|16.
|Торпедо
|30
|1
|3
|26
|4:63
|-59
|6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Сл
|15
|12
|2
|1
|39:11
|+28
|38
|2.
|БАТЭ
|15
|12
|1
|2
|34:10
|+24
|37
|3.
|Динамо-Брест
|15
|11
|3
|1
|44:12
|+32
|36
|4.
|Ислочь
|15
|8
|5
|2
|21:9
|+12
|29
|5.
|Динамо Мн
|15
|9
|1
|5
|26:17
|+9
|28
|6.
|Минск
|15
|8
|4
|3
|21:19
|+2
|28
|7.
|Торпедо-БелАЗ
|15
|7
|4
|4
|21:14
|+7
|25
|8.
|Городея
|15
|7
|3
|5
|17:17
|0
|24
|9.
|Дняпро
|15
|7
|2
|6
|20:15
|+5
|23
|10.
|Слуцк
|15
|5
|4
|6
|14:26
|-12
|19
|11.
|Витебск
|15
|4
|5
|6
|15:17
|-2
|17
|12.
|Неман
|15
|4
|5
|6
|10:13
|-3
|17
|13.
|Энергетик-БГУ
|15
|4
|5
|6
|24:28
|-4
|17
|14.
|Славия-Мозырь
|15
|4
|4
|7
|19:21
|-2
|16
|15.
|Гомель
|15
|3
|4
|8
|20:22
|-2
|13
|16.
|Торпедо
|15
|1
|1
|13
|2:32
|-30
|4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо-Брест
|15
|12
|3
|0
|26:10
|+16
|39
|2.
|БАТЭ
|15
|10
|3
|2
|27:11
|+16
|33
|3.
|Шахтер Сл
|15
|8
|3
|4
|20:10
|+10
|27
|4.
|Динамо Мн
|15
|6
|4
|5
|17:22
|-5
|22
|5.
|Торпедо-БелАЗ
|15
|6
|2
|7
|20:22
|-2
|20
|6.
|Городея
|15
|5
|5
|5
|14:12
|+2
|20
|7.
|Неман
|15
|6
|1
|8
|18:24
|-6
|19
|8.
|Славия-Мозырь
|15
|5
|4
|6
|15:19
|-4
|19
|9.
|Ислочь
|15
|5
|3
|7
|21:27
|-6
|18
|10.
|Гомель
|15
|4
|4
|7
|24:28
|-4
|16
|11.
|Энергетик-БГУ
|15
|4
|4
|7
|28:38
|-10
|16
|12.
|Слуцк
|15
|4
|3
|8
|15:20
|-5
|15
|13.
|Витебск
|15
|4
|2
|9
|9:22
|-13
|14
|14.
|Минск
|15
|1
|6
|8
|15:24
|-9
|9
|15.
|Дняпро
|15
|1
|4
|10
|12:27
|-15
|7
|16.
|Торпедо
|15
|0
|2
|13
|2:31
|-29
|2