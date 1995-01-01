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    Торпедо - таблица

    Город Минск
    Дивизион Белоруссия-Высшая лига
    Сайт http://tarpeda.org/
    Стадион Торпедо
    Тренер Сергей Кабельский
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Динамо-Брест 30 23 6 1 70:22 +48 75
    2. БАТЭ 30 22 4 4 61:21 +40 70
    3. Шахтер Сл 30 20 5 5 59:21 +38 65
    4. Динамо Мн 30 15 5 10 43:39 +4 50
    5. Ислочь 30 13 8 9 42:36 +6 47
    6. Торпедо-БелАЗ 30 13 6 11 41:36 +5 45
    7. Городея 30 12 8 10 31:29 +2 44
    8. Минск 30 9 10 11 36:43 -7 37
    9. Неман 30 10 6 14 28:37 -9 36
    10. Славия-Мозырь 30 9 8 13 34:40 -6 35
    11. Слуцк 30 9 7 14 29:46 -17 34
    12. Энергетик-БГУ 30 8 9 13 52:66 -14 33
    13. Витебск 30 8 7 15 24:39 -15 31
    14. Дняпро 30 8 6 16 32:42 -10 30
    15. Гомель 30 7 8 15 44:50 -6 29
    16. Торпедо 30 1 3 26 4:63 -59 6
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Шахтер Сл 15 12 2 1 39:11 +28 38
    2. БАТЭ 15 12 1 2 34:10 +24 37
    3. Динамо-Брест 15 11 3 1 44:12 +32 36
    4. Ислочь 15 8 5 2 21:9 +12 29
    5. Динамо Мн 15 9 1 5 26:17 +9 28
    6. Минск 15 8 4 3 21:19 +2 28
    7. Торпедо-БелАЗ 15 7 4 4 21:14 +7 25
    8. Городея 15 7 3 5 17:17 0 24
    9. Дняпро 15 7 2 6 20:15 +5 23
    10. Слуцк 15 5 4 6 14:26 -12 19
    11. Витебск 15 4 5 6 15:17 -2 17
    12. Неман 15 4 5 6 10:13 -3 17
    13. Энергетик-БГУ 15 4 5 6 24:28 -4 17
    14. Славия-Мозырь 15 4 4 7 19:21 -2 16
    15. Гомель 15 3 4 8 20:22 -2 13
    16. Торпедо 15 1 1 13 2:32 -30 4
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Динамо-Брест 15 12 3 0 26:10 +16 39
    2. БАТЭ 15 10 3 2 27:11 +16 33
    3. Шахтер Сл 15 8 3 4 20:10 +10 27
    4. Динамо Мн 15 6 4 5 17:22 -5 22
    5. Торпедо-БелАЗ 15 6 2 7 20:22 -2 20
    6. Городея 15 5 5 5 14:12 +2 20
    7. Неман 15 6 1 8 18:24 -6 19
    8. Славия-Мозырь 15 5 4 6 15:19 -4 19
    9. Ислочь 15 5 3 7 21:27 -6 18
    10. Гомель 15 4 4 7 24:28 -4 16
    11. Энергетик-БГУ 15 4 4 7 28:38 -10 16
    12. Слуцк 15 4 3 8 15:20 -5 15
    13. Витебск 15 4 2 9 9:22 -13 14
    14. Минск 15 1 6 8 15:24 -9 9
    15. Дняпро 15 1 4 10 12:27 -15 7
    16. Торпедо 15 0 2 13 2:31 -29 2
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