Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Торпедо - результаты

    Город Минск
    Дивизион Белоруссия-Высшая лига
    Сайт http://tarpeda.org/
    Стадион Торпедо
    Тренер Сергей Кабельский
    Турниры:
    Белоруссия. Высшая лига 2019
    30 тур
    		1 декабря, воскресенье 00:00 Гомель 3:0 Торпедо
    Тех. поражение
    29 тур
    		24 ноября, воскресенье 00:00 Торпедо 0:3 Слуцк
    Тех. поражение
    28 тур
    		9 ноября, суббота 00:00 Неман 3:0 Торпедо
    Тех. поражение
    27 тур
    		2 ноября, суббота 00:00 Торпедо 0:3 Энергетик-БГУ
    Тех. поражение
    16 тур
    		30 октября, среда 00:00 Торпедо 0:3 Шахтер
    Тех. поражение
    26 тур
    		26 октября, суббота 00:00 Торпедо 0:3 Городея
    Тех. поражение
    25 тур
    		19 октября, суббота 00:00 Минск 3:0 Торпедо
    Тех. поражение
    24 тур
    		5 октября, суббота 00:00 Торпедо 0:3 Славия-Мозырь
    Тех. поражение
    23 тур
    		28 сентября, суббота 00:00 Динамо-Брест 3:0 Торпедо
    Тех. поражение
    22 тур
    		21 сентября, суббота 00:00 Торпедо 0:3 БАТЭ
    Тех. поражение
    21 тур
    		14 сентября, суббота 00:00 Дняпро 3:0 Торпедо
    Тех. поражение
    20 тур
    		31 августа, суббота 00:00 Торпедо 0:3 Торпедо-БелАЗ
    Тех. поражение
    19 тур
    		24 августа, суббота 00:00 Динамо 3:0 Торпедо
    Тех. поражение
    18 тур
    		17 августа, суббота 00:00 Торпедо 0:3 Витебск
    Тех. поражение
    17 тур
    		9 августа, пятница 19:45 Ислочь 3:0 Торпедо
    Тех. поражение
    15 тур
    		13 июля, суббота 17:00 Торпедо 1:2 Гомель
    14 тур
    		7 июля, воскресенье 18:00 Слуцк 1:0 Торпедо
    13 тур
    		28 июня, пятница 18:45 Торпедо 0:3 Неман
    12 тур
    		21 июня, пятница 18:45 Энергетик-БГУ 2:1 Торпедо
    11 тур
    		14 июня, пятница 20:45 Городея 0:0 Торпедо
    10 тур
    		2 июня, воскресенье 16:00 Торпедо 0:0 Минск
    9 тур
    		25 мая, суббота 18:15 Славия-Мозырь 2:0 Торпедо
    8 тур
    		19 мая, воскресенье 16:00 Торпедо 0:1 Динамо-Брест
    7 тур
    		12 мая, воскресенье 19:30 БАТЭ 1:0 Торпедо
    6 тур
    		4 мая, суббота 18:45 Торпедо 0:1 Дняпро
    5 тур
    		25 апреля, четверг 18:45 Торпедо-БелАЗ 2:0 Торпедо
    4 тур
    		20 апреля, суббота 17:00 Торпедо 0:1 Динамо
    3 тур
    		14 апреля, воскресенье 18:45 Витебск 1:1 Торпедо
    2 тур
    		6 апреля, суббота 19:45 Торпедо 1:0 Ислочь
    1 тур
    		30 марта, суббота 16:00 Шахтер 1:0 Торпедо
    • Читайте нас: 
    11