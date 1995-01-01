Турниры:
Белоруссия. Высшая лига 2019
|30 тур
|1 декабря, воскресенье
|00:00
|Гомель
|3:0
|Торпедо
|
Тех. поражение
|29 тур
|24 ноября, воскресенье
|00:00
|Торпедо
|0:3
|Слуцк
|
Тех. поражение
|28 тур
|9 ноября, суббота
|00:00
|Неман
|3:0
|Торпедо
|
Тех. поражение
|27 тур
|2 ноября, суббота
|00:00
|Торпедо
|0:3
|Энергетик-БГУ
|
Тех. поражение
|16 тур
|30 октября, среда
|00:00
|Торпедо
|0:3
|Шахтер
|
Тех. поражение
|26 тур
|26 октября, суббота
|00:00
|Торпедо
|0:3
|Городея
|
Тех. поражение
|25 тур
|19 октября, суббота
|00:00
|Минск
|3:0
|Торпедо
|
Тех. поражение
|24 тур
|5 октября, суббота
|00:00
|Торпедо
|0:3
|Славия-Мозырь
|
Тех. поражение
|23 тур
|28 сентября, суббота
|00:00
|Динамо-Брест
|3:0
|Торпедо
|
Тех. поражение
|22 тур
|21 сентября, суббота
|00:00
|Торпедо
|0:3
|БАТЭ
|
Тех. поражение
|21 тур
|14 сентября, суббота
|00:00
|Дняпро
|3:0
|Торпедо
|
Тех. поражение
|20 тур
|31 августа, суббота
|00:00
|Торпедо
|0:3
|Торпедо-БелАЗ
|
Тех. поражение
|19 тур
|24 августа, суббота
|00:00
|Динамо
|3:0
|Торпедо
|
Тех. поражение
|18 тур
|17 августа, суббота
|00:00
|Торпедо
|0:3
|Витебск
|
Тех. поражение
|17 тур
|9 августа, пятница
|19:45
|Ислочь
|3:0
|Торпедо
|
Тех. поражение
|15 тур
|13 июля, суббота
|17:00
|Торпедо
|1:2
|Гомель
|14 тур
|7 июля, воскресенье
|18:00
|Слуцк
|1:0
|Торпедо
|13 тур
|28 июня, пятница
|18:45
|Торпедо
|0:3
|Неман
|12 тур
|21 июня, пятница
|18:45
|Энергетик-БГУ
|2:1
|Торпедо
|11 тур
|14 июня, пятница
|20:45
|Городея
|0:0
|Торпедо
|10 тур
|2 июня, воскресенье
|16:00
|Торпедо
|0:0
|Минск
|9 тур
|25 мая, суббота
|18:15
|Славия-Мозырь
|2:0
|Торпедо
|8 тур
|19 мая, воскресенье
|16:00
|Торпедо
|0:1
|Динамо-Брест
|7 тур
|12 мая, воскресенье
|19:30
|БАТЭ
|1:0
|Торпедо
|6 тур
|4 мая, суббота
|18:45
|Торпедо
|0:1
|Дняпро
|5 тур
|25 апреля, четверг
|18:45
|Торпедо-БелАЗ
|2:0
|Торпедо
|4 тур
|20 апреля, суббота
|17:00
|Торпедо
|0:1
|Динамо
|3 тур
|14 апреля, воскресенье
|18:45
|Витебск
|1:1
|Торпедо
|2 тур
|6 апреля, суббота
|19:45
|Торпедо
|1:0
|Ислочь
|1 тур
|30 марта, суббота
|16:00
|Шахтер
|1:0
|Торпедо