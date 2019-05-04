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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо - Дняпро
Торпедо - Дняпро: обзор матча 04 мая 2019
Торпедо
04.05.2019, суббота, 18:45
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Дняпро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Торпедо - Дняпро
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Торпедо
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Гомель
3 : 0
01.12.2019
Торпедо
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Торпедо
0 : 3
24.11.2019
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Неман
3 : 0
09.11.2019
Торпедо
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо
0 : 3
02.11.2019
СКА-1938
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Торпедо
0 : 3
30.10.2019
Шахтер
Дняпро
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
СКА-1938
5 : 3
01.12.2019
Дняпро
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Дняпро
2 : 1
24.11.2019
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Динамо Мн
3 : 0
08.11.2019
Дняпро
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Дняпро
2 : 0
03.11.2019
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Дняпро
0 : 1
30.10.2019
БАТЭ
Информация о матче
Стадион:
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Дняпро
Фанаты девяти из 16 клубов высшей лиги Белоруссии объявили о бойкоте матчей по политическим мотивам
2021.03.02 12:52
3
Дублер «Луча» нарушил ПДД на лишение прав и 133 тысячи штрафа, но заплатит 1600
2019.01.23 22:16
4
Фанаты девяти из 16 клубов высшей лиги Белоруссии объявили о бойкоте матчей по политическим мотивам
2021.03.02 12:52
3
Дублер «Луча» нарушил ПДД на лишение прав и 133 тысячи штрафа, но заплатит 1600
2019.01.23 22:16
4
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