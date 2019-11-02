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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо - СКА-1938
Торпедо - СКА-1938: онлайн-трансляция 02 ноября 2019
Торпедо
02.11.2019, суббота, 00:00
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
0 : 3
Тех. поражение
СКА-1938
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Торпедо - СКА-1938
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Торпедо
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Гомель
3 : 0
01.12.2019
Торпедо
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Торпедо
0 : 3
24.11.2019
Слуцк
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Неман
3 : 0
09.11.2019
Торпедо
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо
0 : 3
02.11.2019
СКА-1938
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Торпедо
0 : 3
30.10.2019
Шахтер
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Стадион:
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СКА-1938
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