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    Сергей Кабельский

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Марьянович
    Фамилия Кабельский
    Команда Торпедо
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 17 апреля 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Торпедо 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.08.2019 Ислочь 3 : 0 Торпедо
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