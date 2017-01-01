Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
4
3
0
10
3
7
15
7
4
2
1
15
3
12
14
7
4
1
2
11
6
5
13
7
4
1
2
7
10
-3
13
7
3
4
0
7
2
5
13
7
4
0
3
9
5
4
12
6
3
2
1
10
7
3
11
7
3
1
3
8
11
-3
10
7
3
0
4
11
14
-3
9
7
2
3
2
8
7
1
9
6
2
2
2
7
6
1
8
7
1
4
2
4
5
-1
7
7
2
0
5
7
12
-5
6
6
1
2
3
8
10
-2
5
6
1
1
4
6
13
-7
4
7
0
0
7
5
19
-14
0
Команда
1
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
5
2
3
10
4
3
1
0
7
2
5
10
4
2
2
0
7
3
4
8
4
2
2
0
5
1
4
8
4
2
1
1
6
2
4
7
3
2
1
0
9
0
9
7
4
2
1
1
6
5
1
7
3
2
0
1
6
3
3
6
2
2
0
0
3
0
3
6
4
2
0
2
6
6
0
6
4
2
0
2
5
5
0
6
4
1
2
1
5
4
1
5
1
1
0
0
5
1
4
3
4
0
2
2
2
4
-2
2
2
0
0
2
2
4
-2
0
3
0
0
3
4
8
-4
0
Команда
1
3
4
5
7
9
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
1
1
6
3
3
7
2
2
0
0
5
3
2
6
3
2
0
1
5
4
1
6
4
2
0
2
3
2
1
6
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
2
0
3
1
2
5
3
1
2
0
2
1
1
5
4
1
2
1
6
6
0
5
3
1
0
2
2
6
-4
3
3
1
0
2
2
8
-6
3
3
1
0
2
6
9
-3
3
4
0
2
2
4
6
-2
2
3
0
1
2
1
4
-3
1
5
0
1
4
1
12
-11
1
3
0
0
3
1
6
-5
0
4
0
0
4
1
11
-10
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире