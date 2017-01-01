Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Рязань
|4
|4
|0
|0
|9:2
|+7
|12
|2.
|Сокол
|4
|3
|1
|0
|11:1
|+10
|10
|3.
|Салют
|4
|3
|1
|0
|7:2
|+5
|10
|4.
|Химик-Арсенал
|4
|2
|2
|0
|4:1
|+3
|8
|5.
|Калуга
|4
|2
|0
|2
|4:3
|+1
|6
|6.
|Квант
|4
|2
|0
|2
|4:9
|-5
|6
|7.
|Металлург Лп
|3
|2
|0
|1
|6:4
|+2
|6
|8.
|Металлург-Видное
|4
|2
|0
|2
|7:3
|+4
|6
|9.
|Красный
|4
|1
|2
|1
|3:3
|0
|5
|10.
|Авангард Кур
|4
|1
|1
|2
|5:7
|-2
|4
|11.
|Строгино
|4
|1
|1
|2
|4:7
|-3
|4
|12.
|Сатурн
|3
|1
|0
|2
|2:3
|-1
|3
|13.
|Химки-2
|4
|1
|0
|3
|5:8
|-3
|3
|14.
|Знамя
|3
|0
|2
|1
|3:4
|-1
|2
|15.
|Факел-М
|4
|0
|0
|4
|1:9
|-8
|0
|16.
|Сахалин
|3
|0
|0
|3
|0:9
|-9
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Салют
|3
|2
|1
|0
|5:1
|+4
|7
|2.
|Сокол
|2
|2
|0
|0
|9:0
|+9
|6
|3.
|Металлург-Видное
|2
|2
|0
|0
|6:0
|+6
|6
|4.
|Рязань
|2
|2
|0
|0
|5:0
|+5
|6
|5.
|Квант
|2
|2
|0
|0
|4:2
|+2
|6
|6.
|Химик-Арсенал
|2
|1
|1
|0
|1:0
|+1
|4
|7.
|Авангард Кур
|2
|1
|1
|0
|4:3
|+1
|4
|8.
|Строгино
|3
|1
|1
|1
|4:4
|0
|4
|9.
|Металлург Лп
|2
|1
|0
|1
|3:2
|+1
|3
|10.
|Химки-2
|2
|1
|0
|1
|3:2
|+1
|3
|11.
|Сатурн
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|12.
|Калуга
|2
|1
|0
|1
|3:2
|+1
|3
|13.
|Красный
|2
|0
|1
|1
|1:2
|-1
|1
|14.
|Сахалин
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Знамя
|1
|0
|0
|1
|1:2
|-1
|0
|16.
|Факел-М
|2
|0
|0
|2
|1:4
|-3
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Рязань
|2
|2
|0
|0
|4:2
|+2
|6
|2.
|Химик-Арсенал
|2
|1
|1
|0
|3:1
|+2
|4
|3.
|Сокол
|2
|1
|1
|0
|2:1
|+1
|4
|4.
|Красный
|2
|1
|1
|0
|2:1
|+1
|4
|5.
|Салют
|1
|1
|0
|0
|2:1
|+1
|3
|6.
|Металлург Лп
|1
|1
|0
|0
|3:2
|+1
|3
|7.
|Калуга
|2
|1
|0
|1
|1:1
|0
|3
|8.
|Знамя
|2
|0
|2
|0
|2:2
|0
|2
|9.
|Сатурн
|2
|0
|0
|2
|1:3
|-2
|0
|10.
|Металлург-Видное
|2
|0
|0
|2
|1:3
|-2
|0
|11.
|Авангард Кур
|2
|0
|0
|2
|1:4
|-3
|0
|12.
|Строгино
|1
|0
|0
|1
|0:3
|-3
|0
|13.
|Химки-2
|2
|0
|0
|2
|2:6
|-4
|0
|14.
|Факел-М
|2
|0
|0
|2
|0:5
|-5
|0
|15.
|Квант
|2
|0
|0
|2
|0:7
|-7
|0
|16.
|Сахалин
|3
|0
|0
|3
|0:9
|-9
|0