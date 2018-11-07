- 7 ноября 2018
- 00:15 Семшов покинул «Химик». Тренер может сменить Кононова в «Арсенале» 8
- 3 ноября 2018
- 17:37 «Спорт-Экспресс»: Семшов на следующей неделе возглавит «Арсенал» 12
- 31 октября 2018
- 14:45 Семшов дисквалифицирован на четыре матча. После игры с «Металлургом» тренер назвал судей мразями 3
- 29 октября 2018
- 22:10 Семшов извинился перед судьями, которых назвал мразями 3
- 15:50 «Химик» готов отпустить Семшова в «Арсенал», если Кононов уйдет в «Спартак» 4
- 28 октября 2018
- 14:00 Егоров: «Семшов назвал судей мразями? Завтра выйду на работу и буду решать, что делать» 5
- 00:52 Семшов – о судье в матче с «Металлургом»: «Такие мрази не должны находиться в футболе» 10
- 25 июля 2018
- 20:19 Семшов: «Я доверчивый человек. Мне до сих пор не вернули долг в 5 миллионов» 5
- 21 июня 2018
- 14:50 Семшов возглавил новомосковский «Химик» 2