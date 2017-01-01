Турниры:
Россия. ПФЛ. Группа 3 (2020/2021)
|7 тур
|20 сентября, воскресенье
|14:00
|Химик-Арсенал
|3:1
|Строгино
|6 тур
|12 сентября, суббота
|15:00
|Салют
|0:0
|Химик-Арсенал
|5 тур
|6 сентября, воскресенье
|14:00
|Химик-Арсенал
|3:1
|Знамя
|4 тур
|29 августа, суббота
|18:00
|Факел-М
|0:2
|Химик-Арсенал
|3 тур
|23 августа, воскресенье
|14:00
|Химик-Арсенал
|1:0
|Калуга
|2 тур
|15 августа, суббота
|17:00
|Авангард
|1:1
|Химик-Арсенал
|1 тур
|9 августа, воскресенье
|16:00
|Химик-Арсенал
|0:0
|Сокол