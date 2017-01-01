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    Химик-Арсенал - результаты

    Город Новомосковск
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт http://www.fchimik.ru/
    Турниры:
    Россия. ПФЛ. Группа 3 (2020/2021)
    7 тур
    		20 сентября, воскресенье 14:00 Химик-Арсенал 3:1 Строгино
    6 тур
    		12 сентября, суббота 15:00 Салют 0:0 Химик-Арсенал
    5 тур
    		6 сентября, воскресенье 14:00 Химик-Арсенал 3:1 Знамя
    4 тур
    		29 августа, суббота 18:00 Факел-М 0:2 Химик-Арсенал
    3 тур
    		23 августа, воскресенье 14:00 Химик-Арсенал 1:0 Калуга
    2 тур
    		15 августа, суббота 17:00 Авангард 1:1 Химик-Арсенал
    1 тур
    		9 августа, воскресенье 16:00 Химик-Арсенал 0:0 Сокол
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