- 23 июня 2022
- 11:48 В «Зените» прокомментировали информацию об интересе к Зиньковскому 4
- 4 апреля 2021
- 16:14 ПФЛ: «Документы от «Зенита» Ир о снятии получили. Регион не заинтересован в дальнейшем продолжении выступления»
- 2 апреля 2021
- 07:59 Директор иркутского «Зенита»: «Губернатор решил, что профессиональный футбол в Иркутске не нужен» 2
- 1 апреля 2021
- 17:19 «Еще одна команда на кладбище иркутского футбола». «Зенит» прекратил свое существование 4
- 13 февраля 2021
- 15:27 Иркутский «Зенит» может не доиграть сезон ПФЛ 1
- 30 сентября 2020
- 21:25 Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты
- 15 сентября 2020
- 15:32 Поле на Кубке России в Иркутске: грязь, ямы, вытоптанная трава
- 15:18 Кубок России. Гол Конате принес победу «Химкам» в матче с иркутским «Зенитом»
- 11 сентября 2020
- 20:58 «Спартак» сыграет в Кубке России 16 сентября 2
- 13 января 2020
- 17:43 Иркутский «Зенит» будут финансировать из бюджета. Сейчас игроки подрабатывают таксистами и грузчиками 8
- 11 января 2020
- 12:51 В иркутском «Зените» полгода не платят зарплату. Футболисты подрабатывают таксистами и грузчиками 32
- 30 января 2019
- 08:33 «Зенит» рассматривает хавбека «Бока Хуниорс» Барриоса в качестве замены Паредесу 15