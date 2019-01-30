«Зенит» рассматривает хавбека «Бока Хуниорс» Барриоса в качестве замены Паредесу

Полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос близок к переходу в «Зенит».

По данным аргентинских СМИ, боссы сине-бело-голубых видят в 25-летнем колумбийце замену Леандро Паредесу, перешедшему 29 января в «ПСЖ».

Трансфер Барриоса в «Зенит» оценивается в 13 миллионов евро. Также по неофициальной информации, сумма перехода может составить 15,7 миллиона евро.