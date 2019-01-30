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    «Зенит» рассматривает хавбека «Бока Хуниорс» Барриоса в качестве замены Паредесу

    Полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос близок к переходу в «Зенит».

    По данным аргентинских СМИ, боссы сине-бело-голубых видят в 25-летнем колумбийце замену Леандро Паредесу, перешедшему 29 января в «ПСЖ».

    Трансфер Барриоса в «Зенит» оценивается в 13 миллионов евро. Также по неофициальной информации, сумма перехода может составить 15,7 миллиона евро.

    • Контракт хавбека с «Бока Хуниорс» рассчитан до 2021 года.
    • В его договоре есть пункт о сумме отступных в размере 24 миллионов долларов.
    • Колумбиец выступает в составе национальной команды.

    Источник: Football Italia

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    30.01.2019 08:33
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 30 января 2019, 15:28

      За 24 купить, за 48 продать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 января 2019, 13:16

      Все таки игрок сборной. Цену конечно ему поднимут.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 30 января 2019, 09:45

      Искали бы клубы для Оздоева, Краневиттера, Эрнани ещё, чтобы хотя бы в летнее ТО с ним расстаться. И на их место купить более качественных полузащитников, если своих молодых не хотите наигрывать.

      5
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      ...
      Рейтинг: +718

      ДВС > Рубик Докоян 30 января 2019, 12:12

      Если б за ними очередь стояла вопроса уже не было.

      1
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      ...
      Рейтинг: +448

      Paladius > Рубик Докоян 30 января 2019, 12:30

      На протяжении всего чемпа Эрнани казался днищем, но в последних матчах проглядывается улучшение. Может быть и выйдет из него что-нибудь полезное для команды. По Оздоеву и Краневитору однозначно на продажу, еще добавил бы Заболотного, лучше наигрывать молодежь, того же Мусаева. Есть еще в дубле Лесовой, тоже хороший игрок, можно вернуть из аренды Панюкова и Джорджевича.

      1
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ДВС 30 января 2019, 16:27

      Очереди нет, но есть аренда или продажа. Они стоят не дорого, но вот "личка" у них высокая.

      2
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Paladius 30 января 2019, 16:38

      Он медленный и тягучий как с мячом так и по мысли и пасу. Я таких тормозом называю. Почему Зенит играет примитивно, делая длинные забросы, закидушки и навесы на столба. Авось Дзюба зацепится, продавит защитника, сбросит партнёру. При выходе из обороны некому разгонять атаку, все ЦЗ и полузащитники середины поля медленные. Могут только быстрые крайние защитники убежать : Набиуллин, Смольников, крайние полузащитники Мак и Ригони. А там возможности не велики да и с техникой не все дружат. Дриусси один , Кокорина нет вот и гоняют в позиционной атаке мяч поперёк и назад и навесы в штрафную. Нужны мобильные и быстрые центральные полузащитники с хорошим пасом и ударом.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +799

      амани 30 января 2019, 09:44

      нужно деньги освоить или присвоить?....вот в чем вопрос

      1
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 30 января 2019, 09:30

      Зачем искать замену Паредесу, который не был ни ключевым ни системобразующим игроком? Замену человеку так и не нашедшему в клубе себя и своё место на поле? Серьёзно? Может лучше тогда вообще никого не покупать?

      0
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      ...
      Рейтинг: +718

      ДВС > Gek Dement 30 января 2019, 12:10

      Считай хоть никаким, но атаки начинались через него.

      0
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      ...
      Рейтинг: +448

      Paladius > Gek Dement 30 января 2019, 12:31

      По статистике Зенит в составе с Паредесом выступал намного лучше, чем без него. Но однозначно не является незаменимым для команды!

      2
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > ДВС 30 января 2019, 17:18

      А когда его не было еще через кого-то. Естественно когда он на поле он начинал атаки, ведь это его позиция, но это не значит что он вел игру, это не значит что выдергни его на последний год из Зенита что-то бы сильно и в конкре изменилось, как например после ухода Халка. Он был индивидуально сильным игроком, но так и не вписавшимся до конца в команду.

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Paladius 30 января 2019, 17:21

      Он силен индивидуальными действиями, не спорю, но к огромному количеству голов они не вели к сожалению. Я не пытаюсь доказать что он был плохим игроком, но он не был системообразующим, ведущим игроком.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 30 января 2019, 09:18

      По цвету кожи как Бруну Алвеш, так что вопросики...

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      Рейтинг: +387

      Vizual 30 января 2019, 09:05

      Гуталиновый?

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