«Зенит» рассматривает хавбека «Бока Хуниорс» Барриоса в качестве замены Паредесу

За 24 купить, за 48 продать.
Полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос близок к переходу в «Зенит».
По данным аргентинских СМИ, боссы сине-бело-голубых видят в 25-летнем колумбийце замену Леандро Паредесу, перешедшему 29 января в «ПСЖ».
Трансфер Барриоса в «Зенит» оценивается в 13 миллионов евро. Также по неофициальной информации, сумма перехода может составить 15,7 миллиона евро.
- Контракт хавбека с «Бока Хуниорс» рассчитан до 2021 года.
- В его договоре есть пункт о сумме отступных в размере 24 миллионов долларов.
- Колумбиец выступает в составе национальной команды.