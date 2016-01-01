Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
4
6
7
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
27
20
6
1
45
15
30
66
29
16
8
5
53
26
27
56
28
16
5
7
50
27
23
53
28
15
7
6
57
37
20
52
29
15
6
8
48
29
19
51
29
12
9
8
49
39
10
45
27
9
9
9
50
46
4
36
27
8
12
7
35
29
6
36
27
9
3
15
31
40
-9
30
29
7
9
13
28
39
-11
30
29
7
7
15
23
46
-23
28
27
8
3
16
28
51
-23
27
29
6
9
14
29
42
-13
27
25
6
4
15
24
54
-30
22
29
4
7
18
35
63
-28
19
13
5
2
6
15
17
-2
17
Команда
2
3
4
7
9
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
13
2
0
29
6
23
41
15
10
4
1
34
9
25
34
15
10
3
2
33
11
22
33
13
7
5
1
33
17
16
26
14
7
1
6
21
17
4
22
14
7
1
6
27
16
11
22
14
6
4
4
28
15
13
22
14
4
8
2
19
10
9
20
13
5
3
5
26
23
3
18
14
5
3
6
16
14
2
18
12
5
3
4
16
16
0
18
15
5
3
7
13
18
-5
18
13
5
2
6
17
16
1
17
14
4
5
5
16
17
-1
17
7
4
1
2
12
6
6
13
14
2
5
7
20
29
-9
11
Команда
2
4
5
6
7
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
8
5
2
21
13
8
29
15
8
2
5
24
20
4
26
12
7
4
1
16
9
7
25
15
6
5
4
21
24
-3
23
14
6
4
4
19
17
2
22
13
6
2
5
17
16
1
20
14
4
6
4
24
23
1
18
13
4
4
5
16
19
-3
16
14
4
1
9
14
24
-10
13
15
2
6
7
12
25
-13
12
15
2
4
9
13
25
-12
10
14
2
4
8
10
28
-18
10
15
2
2
11
15
34
-19
8
13
1
2
10
7
34
-27
5
6
1
1
4
3
11
-8
4
13
1
1
11
8
38
-30
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире