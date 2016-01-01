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Лиепая
Результаты
€ 1 млн
Лиепая - результаты матчей
Лиепая
Латвия. Высшая лига
Стадион:
Даугава
Сайт:
http://www.fkliepaja.lv/
Тренер:
Курро Торрес
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
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Латвия. Высшая лига. 2025
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Лига конференций. 2022/2023
Лига конференций. 2021/2022
Лига Европы. 2019/2020
Лига Европы. 2018/2019
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Лига чемпионов. 2016/2017
11.09 | 17:00
Огре Юнайтед
2 : 2
Лиепая
07.09 | 19:00
РФШ
0 : 0
Лиепая
31.08 | 17:30
Лиепая
3 : 2
Рига
25.08 | 19:00
Ауда
1 : 0
Лиепая
21.08 | 18:00
Лиепая
3 : 1
Гробиня
09.08 | 16:00
Супер Нова
1 : 2
Лиепая
02.08 | 16:00
Тукумс
2 : 1
Лиепая
26.07 | 18:30
Елгава
0 : 2
Лиепая
04.07 | 16:00
Даугавпилс
3 : 1
Лиепая
30.06 | 19:00
Лиепая
4 : 0
Огре Юнайтед
26.06 | 19:00
Лиепая
0 : 2
РФШ
21.06 | 18:00
Рига
4 : 0
Лиепая
16.06 | 19:00
Гробиня
1 : 0
Лиепая
12.06 | 19:00
Лиепая
2 : 1
Супер Нова
30.05 | 15:00
Лиепая
3 : 0
Тукумс
26.05 | 18:00
Елгава
1 : 1
Лиепая
22.05 | 18:00
Ауда
3 : 1
Лиепая
17.05 | 19:00
Лиепая
2 : 1
Даугавпилс
12.05 | 18:00
Лиепая
4 : 1
Огре Юнайтед
08.05 | 19:00
РФШ
5 : 0
Лиепая
03.05 | 16:00
Рига
1 : 0
Лиепая
28.04 | 18:00
Лиепая
1 : 1
Гробиня
23.04 | 18:00
Супер Нова
1 : 2
Лиепая
17.04 | 17:30
Тукумс
2 : 2
Лиепая
12.04 | 16:00
Лиепая
1 : 1
Елгава
08.04 | 18:00
Лиепая
1 : 2
Ауда
03.04 | 16:00
Даугавпилс
2 : 0
Лиепая
20.03 | 20:00
Огре Юнайтед
0 : 1
Лиепая
13.03 | 19:00
Лиепая
0 : 1
РФШ
07.03 | 17:00
Лиепая
2 : 1
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