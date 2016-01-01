Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
4
7
8
9
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
29
23
4
2
70
21
49
73
30
21
7
2
85
30
55
70
29
17
6
6
47
29
18
57
30
12
6
12
41
43
-2
42
30
10
8
12
35
35
0
38
29
10
5
14
29
39
-10
35
30
8
8
14
32
48
-16
32
30
5
10
15
20
51
-31
25
30
5
8
17
43
60
-17
23
29
3
6
20
29
75
-46
15
Команда
1
2
5
6
7
8
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
12
4
0
46
14
32
40
14
9
4
1
42
12
30
31
15
9
2
4
27
15
12
29
16
8
2
6
18
13
5
26
13
8
2
3
26
14
12
26
15
5
4
6
27
23
4
19
15
3
6
6
12
19
-7
15
15
4
2
9
13
24
-11
14
15
3
3
9
15
25
-10
12
14
1
5
8
16
30
-14
8
Команда
1
2
5
6
8
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
14
0
1
28
9
19
42
14
9
3
2
39
16
23
30
14
8
4
2
20
14
6
28
14
7
2
5
14
14
0
23
15
4
6
5
19
24
-5
18
17
4
4
9
15
29
-14
16
14
2
6
6
17
22
-5
12
15
2
4
9
8
32
-24
10
15
2
1
12
13
45
-32
7
15
0
4
11
16
37
-21
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире