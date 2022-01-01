Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 11 млн

Аль-Файсали - турнирная таблица

Харма
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Маджмаа Спортс Сити
Сайт:
http://alfaisalyfc.net/
Тренер:
Джованни Солинас
Состав Статистика Новости Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Аль-Хиляль
2
Аль-Наср
3
Аль-Кадисия
4
Аль-Иттихад
5
Неом
6
Аль-Холуд
7
Аль-Дирия
8
Аль-Иттифак
9
Аль-Ахли
10
Аль-Хазм
11
Аль-Фейха
12
Аль-Рияд
13
Халидж
14
Аль-Фат
15
Аль-Файсали
16
Аль-Таавун
17
Аль-Шабаб
18
Абха
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
17
5
12
15
6
5
0
1
15
6
9
15
6
5
0
1
13
5
8
15
6
4
2
0
9
5
4
14
6
4
0
2
9
4
5
12
6
3
3
0
12
8
4
12
6
3
1
2
7
5
2
10
6
3
1
2
8
8
0
10
6
3
0
3
13
9
4
9
6
2
2
2
6
6
0
8
6
1
2
3
7
11
-4
5
6
1
2
3
6
16
-10
5
6
0
4
2
2
9
-7
4
6
0
3
3
2
7
-5
3
6
0
3
3
4
10
-6
3
6
0
3
3
3
6
-3
3
6
0
3
3
6
11
-5
3
6
0
1
5
5
13
-8
1
Команда
1
Аль-Иттихад
2
Аль-Наср
3
Аль-Холуд
4
Аль-Ахли
5
Аль-Хиляль
6
Аль-Кадисия
7
Неом
8
Аль-Хазм
9
Аль-Фейха
10
Аль-Иттифак
11
Аль-Таавун
12
Аль-Рияд
13
Аль-Файсали
14
Халидж
15
Абха
16
Аль-Фат
17
Аль-Дирия
18
Аль-Шабаб
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
8
5
3
10
3
3
0
0
7
2
5
9
3
3
0
0
8
4
4
9
2
2
0
0
9
0
9
6
3
2
0
1
7
4
3
6
3
2
0
1
6
4
2
6
3
2
0
1
5
3
2
6
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
5
7
-2
4
4
1
1
2
6
8
-2
4
3
0
3
0
0
0
0
3
2
1
0
1
1
4
-3
3
3
0
2
1
1
3
-2
2
3
0
2
1
1
5
-4
2
3
0
1
2
2
4
-2
1
3
0
1
2
1
3
-2
1
3
0
1
2
1
4
-3
1
3
0
1
2
4
8
-4
1
Команда
1
Аль-Дирия
2
Аль-Хиляль
3
Аль-Кадисия
4
Аль-Наср
5
Неом
6
Аль-Иттифак
7
Аль-Иттихад
8
Аль-Хазм
9
Аль-Ахли
10
Аль-Холуд
11
Аль-Фат
12
Аль-Шабаб
13
Халидж
14
Аль-Рияд
15
Аль-Фейха
16
Аль-Файсали
17
Аль-Таавун
18
Абха
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
1
5
9
3
3
0
0
10
1
9
9
3
3
0
0
7
1
6
9
3
2
0
1
8
4
4
6
3
2
0
1
4
1
3
6
2
2
0
0
2
0
2
6
2
1
1
0
1
0
1
4
3
1
1
1
4
4
0
4
4
1
0
3
4
9
-5
3
3
0
3
0
4
4
0
3
3
0
2
1
1
4
-3
2
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
2
1
1
4
-3
2
4
0
2
2
5
12
-7
2
3
0
1
2
2
4
-2
1
3
0
1
2
3
7
-4
1
3
0
0
3
3
6
-3
0
3
0
0
3
3
9
-6
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
19:08
3
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
18:30
2
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
18:13
3
Каррагер назвал форварда, который забьет 1000 голов и станет лучшим бомбардиром всех времен
17:50
3
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
17:30
4
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
17:19
8
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
16:42
Батраков поделился эмоциями от первого матча в Лиге чемпионов
16:26
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+