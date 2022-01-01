Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
17
5
12
15
6
5
0
1
15
6
9
15
6
5
0
1
13
5
8
15
6
4
2
0
9
5
4
14
6
4
0
2
9
4
5
12
6
3
3
0
12
8
4
12
6
3
1
2
7
5
2
10
6
3
1
2
8
8
0
10
6
3
0
3
13
9
4
9
6
2
2
2
6
6
0
8
6
1
2
3
7
11
-4
5
6
1
2
3
6
16
-10
5
6
0
4
2
2
9
-7
4
6
0
3
3
2
7
-5
3
6
0
3
3
4
10
-6
3
6
0
3
3
3
6
-3
3
6
0
3
3
6
11
-5
3
6
0
1
5
5
13
-8
1
Команда
2
4
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
8
5
3
10
3
3
0
0
7
2
5
9
3
3
0
0
8
4
4
9
2
2
0
0
9
0
9
6
3
2
0
1
7
4
3
6
3
2
0
1
6
4
2
6
3
2
0
1
5
3
2
6
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
5
7
-2
4
4
1
1
2
6
8
-2
4
3
0
3
0
0
0
0
3
2
1
0
1
1
4
-3
3
3
0
2
1
1
3
-2
2
3
0
2
1
1
5
-4
2
3
0
1
2
2
4
-2
1
3
0
1
2
1
3
-2
1
3
0
1
2
1
4
-3
1
3
0
1
2
4
8
-4
1
Команда
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
1
5
9
3
3
0
0
10
1
9
9
3
3
0
0
7
1
6
9
3
2
0
1
8
4
4
6
3
2
0
1
4
1
3
6
2
2
0
0
2
0
2
6
2
1
1
0
1
0
1
4
3
1
1
1
4
4
0
4
4
1
0
3
4
9
-5
3
3
0
3
0
4
4
0
3
3
0
2
1
1
4
-3
2
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
2
1
1
4
-3
2
4
0
2
2
5
12
-7
2
3
0
1
2
2
4
-2
1
3
0
1
2
3
7
-4
1
3
0
0
3
3
6
-3
0
3
0
0
3
3
9
-6
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире