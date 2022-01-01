Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1
4
3
0
1
5
5
0
9
2
4
2
2
0
10
4
+6
8
3
4
2
2
0
6
2
+4
8
4
4
2
1
1
6
3
+3
7
5
4
2
1
1
5
6
-1
7
6
2
2
0
0
6
1
+5
6
7
4
2
0
2
7
4
+3
6
8
4
1
3
0
5
3
+2
6
9
4
1
3
0
5
4
+1
6
10
4
1
3
0
5
4
+1
6
11
4
1
3
0
3
2
+1
6
12
3
2
0
1
5
5
0
6
13
4
1
2
1
5
5
0
5
14
3
1
1
1
4
4
0
4
15
4
0
2
2
5
7
-2
2
16
4
0
2
2
4
7
-3
2
17
4
0
2
2
3
6
-3
2
18
4
0
1
3
3
6
-3
1
19
4
0
1
3
1
7
-6
1
20
4
0
1
3
1
9
-8
1
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1
2
2
0
0
7
1
+6
6
2
2
2
0
0
6
1
+5
6
3
2
2
0
0
6
1
+5
6
4
2
2
0
0
3
1
+2
6
5
2
1
1
0
4
1
+3
4
6
2
1
1
0
2
1
+1
4
7
2
1
1
0
2
1
+1
4
8
1
1
0
0
2
0
+2
3
9
2
1
0
1
3
3
0
3
10
2
1
0
1
3
3
0
3
11
2
0
2
0
2
2
0
2
12
2
0
2
0
2
2
0
2
13
2
0
2
0
3
3
0
2
14
3
0
2
1
4
5
-1
2
15
1
0
1
0
2
2
0
1
16
1
0
1
0
1
1
0
1
17
2
0
1
1
1
2
-1
1
18
3
0
1
2
2
5
-3
1
19
1
0
0
1
0
2
-2
0
20
2
0
0
2
0
2
-2
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1
2
2
0
0
5
3
+2
6
2
3
1
2
0
4
2
+2
5
3
2
1
1
0
3
1
+2
4
4
2
1
1
0
2
1
+1
4
5
2
1
1
0
3
2
+1
4
6
2
1
0
1
2
2
0
3
7
2
1
0
1
2
4
-2
3
8
2
1
0
1
3
5
-2
3
9
2
0
2
0
2
2
0
2
10
2
0
2
0
1
1
0
2
11
2
0
2
0
3
3
0
2
12
1
0
1
0
1
1
0
1
13
1
0
1
0
2
2
0
1
14
3
0
1
2
1
4
-3
1
15
2
0
1
1
1
5
-4
1
16
0
0
0
0
0
0
0
0
17
1
0
0
1
1
2
-1
0
18
2
0
0
2
1
3
-2
0
19
2
0
0
2
2
4
-2
0
20
3
0
0
3
0
8
-8
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире