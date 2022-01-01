Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1
3
3
0
0
8
2
+6
9
2
3
2
1
0
7
3
+4
7
3
3
2
1
0
6
4
+2
7
4
3
1
2
0
4
3
+1
5
5
3
1
1
1
3
3
0
4
6
3
1
1
1
5
2
+3
4
7
3
1
1
1
3
3
0
4
8
3
1
0
2
3
5
-2
3
9
3
0
2
1
3
4
-1
2
10
3
0
2
1
3
7
-4
2
11
3
0
1
2
3
8
-5
1
12
3
0
0
3
2
6
-4
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1
2
2
0
0
6
1
+5
6
2
2
2
0
0
5
3
+2
6
3
2
1
1
0
3
1
+2
4
4
2
1
1
0
3
2
+1
4
5
2
1
1
0
3
2
+1
4
6
1
1
0
0
4
0
+4
3
7
1
1
0
0
1
0
+1
3
8
1
0
1
0
0
0
0
1
9
1
0
1
0
1
1
0
1
10
2
0
1
1
2
3
-1
1
11
1
0
0
1
1
2
-1
0
12
1
0
0
1
2
4
-2
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1
1
1
0
0
4
2
+2
3
2
1
1
0
0
2
1
+1
3
3
2
1
0
1
2
3
-1
3
4
1
0
1
0
1
1
0
1
5
1
0
1
0
1
1
0
1
6
2
0
1
1
2
3
-1
1
7
2
0
1
1
1
2
-1
1
8
2
0
1
1
3
4
-1
1
9
2
0
1
1
2
6
-4
1
10
1
0
0
1
0
1
-1
0
11
2
0
0
2
0
2
-2
0
12
1
0
0
1
1
5
-4
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире