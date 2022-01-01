Введите ваш ник на сайте
Дурбан Сити - турнирная таблица

Дурбан
ЮАР. Премьершип
Стадион:
Чатсуорт
Сайт:
http://durbancityfc.com/
Тренер:
Гэвин Хант
Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1
Орландо Пайретс
12
9
1
2
18
5
13
28
2
Мамелоди Сандаунс
13
7
5
1
20
7
13
26
3
Сехухуне
13
7
4
2
16
7
9
25
4
Кайзер Чифс
13
6
6
1
13
6
7
24
5
АмаЗулу
14
7
3
4
15
12
3
24
6
Полокване Сити
14
6
5
3
11
8
3
23
7
Дурбан Сити
15
6
4
5
14
11
3
22
8
ТС Гэлакси
14
6
3
5
18
13
5
21
9
Ричардс-Бэй
14
4
5
5
11
13
-2
17
10
Ламонтвиль Голден Эрроуз
14
5
1
8
19
19
0
16
11
Сивелеле
15
4
4
7
8
13
-5
16
12
Марумо Галлантс
14
3
6
5
12
17
-5
15
13
Орбит Колледж
14
4
1
9
12
25
-13
13
14
Стелленбос
14
3
3
8
10
18
-8
12
15
Магеси
14
2
5
7
10
19
-9
11
16
Чиппа Юнайтед
15
1
6
8
7
21
-14
9
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1
Мамелоди Сандаунс
6
5
1
0
14
3
11
16
2
Орландо Пайретс
6
5
0
1
7
1
6
15
3
Ламонтвиль Голден Эрроуз
8
5
0
3
12
6
6
15
4
АмаЗулу
6
5
0
1
7
2
5
15
5
ТС Гэлакси
6
4
1
1
9
4
5
13
6
Дурбан Сити
7
4
1
2
8
5
3
13
7
Кайзер Чифс
8
3
4
1
9
6
3
13
8
Полокване Сити
7
3
4
0
6
3
3
13
9
Сехухуне
6
3
3
0
7
3
4
12
10
Сивелеле
8
3
3
2
6
4
2
12
11
Ричардс-Бэй
7
3
2
2
7
5
2
11
12
Орбит Колледж
8
3
1
4
8
13
-5
10
13
Марумо Галлантс
6
2
4
0
8
6
2
10
14
Магеси
6
2
2
2
6
6
0
8
15
Стелленбос
8
2
1
5
6
11
-5
7
16
Чиппа Юнайтед
8
1
4
3
4
12
-8
7
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1
Орландо Пайретс
6
4
1
1
11
4
7
13
2
Сехухуне
7
4
1
2
9
4
5
13
3
Кайзер Чифс
5
3
2
0
4
0
4
11
4
Полокване Сити
7
3
1
3
5
5
0
10
5
Мамелоди Сандаунс
7
2
4
1
6
4
2
10
6
Дурбан Сити
8
2
3
3
6
6
0
9
7
АмаЗулу
8
2
3
3
8
10
-2
9
8
ТС Гэлакси
8
2
2
4
9
9
0
8
9
Ричардс-Бэй
7
1
3
3
4
8
-4
6
10
Стелленбос
6
1
2
3
4
7
-3
5
11
Марумо Галлантс
8
1
2
5
4
11
-7
5
12
Сивелеле
7
1
1
5
2
9
-7
4
13
Орбит Колледж
6
1
0
5
4
12
-8
3
14
Магеси
8
0
3
5
4
13
-9
3
15
Чиппа Юнайтед
7
0
2
5
3
9
-6
2
16
Ламонтвиль Голден Эрроуз
6
0
1
5
7
13
-6
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
