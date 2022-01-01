Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1
12
9
1
2
18
5
13
28
2
13
7
5
1
20
7
13
26
3
13
7
4
2
16
7
9
25
4
13
6
6
1
13
6
7
24
5
14
7
3
4
15
12
3
24
6
14
6
5
3
11
8
3
23
7
15
6
4
5
14
11
3
22
8
14
6
3
5
18
13
5
21
9
14
4
5
5
11
13
-2
17
10
14
5
1
8
19
19
0
16
11
15
4
4
7
8
13
-5
16
12
14
3
6
5
12
17
-5
15
13
14
4
1
9
12
25
-13
13
14
14
3
3
8
10
18
-8
12
15
14
2
5
7
10
19
-9
11
16
15
1
6
8
7
21
-14
9
1
6
5
1
0
14
3
11
16
2
6
5
0
1
7
1
6
15
3
8
5
0
3
12
6
6
15
4
6
5
0
1
7
2
5
15
5
6
4
1
1
9
4
5
13
6
7
4
1
2
8
5
3
13
7
8
3
4
1
9
6
3
13
8
7
3
4
0
6
3
3
13
9
6
3
3
0
7
3
4
12
10
8
3
3
2
6
4
2
12
11
7
3
2
2
7
5
2
11
12
8
3
1
4
8
13
-5
10
13
6
2
4
0
8
6
2
10
14
6
2
2
2
6
6
0
8
15
8
2
1
5
6
11
-5
7
16
8
1
4
3
4
12
-8
7
1
6
4
1
1
11
4
7
13
2
7
4
1
2
9
4
5
13
3
5
3
2
0
4
0
4
11
4
7
3
1
3
5
5
0
10
5
7
2
4
1
6
4
2
10
6
8
2
3
3
6
6
0
9
7
8
2
3
3
8
10
-2
9
8
8
2
2
4
9
9
0
8
9
7
1
3
3
4
8
-4
6
10
6
1
2
3
4
7
-3
5
11
8
1
2
5
4
11
-7
5
12
7
1
1
5
2
9
-7
4
13
6
1
0
5
4
12
-8
3
14
8
0
3
5
4
13
-9
3
15
7
0
2
5
3
9
-6
2
16
6
0
1
5
7
13
-6
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире