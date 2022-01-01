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ЮАР. Премьершип
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Дурбан Сити
Состав
€ 250 тыс
Дурбан Сити - состав команды
Дурбан
ЮАР. Премьершип
Стадион:
Чатсуорт
Сайт:
http://durbancityfc.com/
Тренер:
Гэвин Хант
Состав
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
33
Frederick Asare
Вра
-
16
Ayanda Mtshali
Вра
-
34
Aden Dreyer
Вра
-
2
Джалаи Эммануэль
Защ
27
€ 0.25 млн
13
Odwa Nyulu
Защ
-
17
Kyle Jurgens
Защ
-
4
Fezile Gcaba
Защ
-
22
Liam De Kock
Защ
-
6
Collins Nwoburuoke
Защ
-
23
Машего Терренс
Защ
28
-
5
Siphamandla Ncanana
Защ
-
30
Mfanafuthi Mkhize
Защ
-
56
Tshanini Falakhe
Защ
-
3
Bongani-Junior Mthembu
Пол
-
35
Luphumlo Kaka Sifumba
Пол
-
24
Mthobisi Zondo
Пол
-
15
Bokang Trevor Mokwena
Пол
-
28
Siphelele Mthembu
Пол
-
8
Athini Jodwana
Пол
-
11
Saziso Magawana
Пол
-
99
Katlego Jackson Maphathe
Пол
-
26
Thabo Nodada
Пол
-
37
Ronaldo Maarman
Пол
-
18
Brooklyn Poggenpoel
Пол
-
9
Sphiwe Mahlangu
Пол
-
27
Taahir Goedeman
Пол
-
14
Каматука Жослин
Нап
35
-
10
Samkelo Maseko
Нап
-
20
Jean Lwamba
Нап
-
1
Darren Keet
Нап
-
19
Letsie Koapeng
Нап
-
7
Domingo
Нап
-
Всего игроков: 32, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 13, нападающих: 6
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