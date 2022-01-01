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Финляндия (мол)
Состав
Состав сборной Финляндии по футболу
Сайт:
http://www.palloliitto.fi/
Тренер:
Мика Лехкосуо
Состав
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
13
Бергстрем Лукас
Вра
24
€ 1.4 млн
2
Rony Jansson
Защ
-
28
Илитолва Миска
Защ
22
€ 0.3 млн
4
Пелтола Матти
Защ
24
€ 1.5 млн
6
Вяяняйнен Сантери
Пол
24
€ 0.9 млн
38
Luka Hyrylainen
Пол
-
16
Otso Liimatta
Пол
-
15
Скитта Натан
Пол
24
€ 5 млн
9
Кескинен Топи
Нап
23
€ 1.4 млн
7
Терхо Каспер
Нап
23
€ 1 млн
1
Elmo Henriksson
Вра
-
1
Roope Paunio
Вра
-
16
Samuli Miettinen
Защ
-
13
Kalle Wallius
Защ
-
22
Dario Naamo
Защ
-
6
Мархиев Адам
Пол
24
€ 4 млн
8
Пюухтия Никлас
Пол
22
€ 1.3 млн
19
Юккола Ойва
Нап
24
€ 0.45 млн
9
Jorg Schreuders
Пол
-
28
D. Arifi
Нап
-
7
Juho Talvitie
Нап
-
Всего игроков: 22, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 7, нападающих: 5
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