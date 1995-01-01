Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Генк
|14
|10
|1
|3
|28:19
|9
|31
|2.
|Брюгге
|14
|7
|4
|3
|23:16
|7
|25
|3.
|Антверпен
|13
|7
|2
|4
|22:11
|11
|23
|4.
|Андерлехт
|14
|6
|5
|3
|24:12
|12
|23
|5.
|Гент
|14
|6
|4
|4
|23:12
|11
|22
|6.
|Мехелен
|14
|6
|3
|5
|28:19
|9
|21
|7.
|Юнион СЖ
|14
|4
|7
|3
|17:12
|5
|19
|8.
|Вестерло
|14
|5
|3
|6
|23:23
|0
|18
|9.
|Стандард
|14
|5
|3
|6
|9:18
|-9
|18
|10.
|Шарлеруа
|14
|5
|2
|7
|14:16
|-2
|17
|11.
|Сент-Труйден
|14
|4
|5
|5
|20:24
|-4
|17
|12.
|Дендер
|14
|4
|5
|5
|17:23
|-6
|17
|13.
|Оуд-Хеверли
|14
|3
|7
|4
|14:18
|-4
|16
|14.
|Серкль Брюгге
|14
|4
|3
|7
|16:26
|-10
|15
|15.
|Кортрейк
|14
|4
|2
|8
|10:25
|-15
|14
|16.
|Беерсхот
|13
|1
|4
|8
|12:26
|-14
|7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Генк
|7
|6
|1
|0
|15:5
|10
|19
|2.
|Юнион СЖ
|7
|4
|2
|1
|12:4
|8
|14
|3.
|Стандард
|7
|4
|2
|1
|7:4
|3
|14
|4.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|16:6
|10
|13
|5.
|Мехелен
|7
|4
|1
|2
|19:10
|9
|13
|6.
|Шарлеруа
|7
|4
|1
|2
|7:4
|3
|13
|7.
|Антверпен
|6
|4
|0
|2
|15:4
|11
|12
|8.
|Андерлехт
|7
|3
|3
|1
|11:5
|6
|12
|9.
|Сент-Труйден
|7
|3
|3
|1
|11:10
|1
|12
|10.
|Вестерло
|7
|3
|2
|2
|14:10
|4
|11
|11.
|Брюгге
|6
|3
|2
|1
|10:7
|3
|11
|12.
|Серкль Брюгге
|8
|3
|2
|3
|12:13
|-1
|11
|13.
|Кортрейк
|7
|3
|1
|3
|6:8
|-2
|10
|14.
|Оуд-Хеверли
|6
|2
|3
|1
|8:5
|3
|9
|15.
|Дендер
|8
|2
|3
|3
|10:12
|-2
|9
|16.
|Беерсхот
|7
|1
|3
|3
|8:12
|-4
|6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Брюгге
|8
|4
|2
|2
|13:9
|4
|14
|2.
|Генк
|7
|4
|0
|3
|13:14
|-1
|12
|3.
|Андерлехт
|7
|3
|2
|2
|13:7
|6
|11
|4.
|Антверпен
|7
|3
|2
|2
|7:7
|0
|11
|5.
|Гент
|7
|2
|3
|2
|7:6
|1
|9
|6.
|Мехелен
|7
|2
|2
|3
|9:9
|0
|8
|7.
|Дендер
|6
|2
|2
|2
|7:11
|-4
|8
|8.
|Вестерло
|7
|2
|1
|4
|9:13
|-4
|7
|9.
|Оуд-Хеверли
|8
|1
|4
|3
|6:13
|-7
|7
|10.
|Сент-Труйден
|7
|1
|2
|4
|9:14
|-5
|5
|11.
|Юнион СЖ
|7
|0
|5
|2
|5:8
|-3
|5
|12.
|Шарлеруа
|7
|1
|1
|5
|7:12
|-5
|4
|13.
|Серкль Брюгге
|6
|1
|1
|4
|4:13
|-9
|4
|14.
|Стандард
|7
|1
|1
|5
|2:14
|-12
|4
|15.
|Кортрейк
|7
|1
|1
|5
|4:17
|-13
|4
|16.
|Беерсхот
|6
|0
|1
|5
|4:14
|-10
|1