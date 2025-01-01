Введите ваш ник на сайте
Бельгия. Про-Лига
Команды
Дендер
Состав
€ 15,65 млн
Дендер - состав команды
Дендерлеув
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Ван Ройстадион
Сайт:
http://fcvdendereh.be/
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
34
Веррипс Майкл
Вра
28
€ 0.8 млн.
30
Дитш Гийом
Вра
24
€ 0.25 млн.
17
Мбамба Ноа
Защ
20
€ 1.5 млн.
88
Ферраро Фабио
Защ
22
€ 1.3 млн.
3
Пупе Джоедрик
Защ
28
€ 1.2 млн.
5
Фила Кароль
Защ
27
€ 0.6 млн.
44
Де Фужероля Люк
Защ
19
€ 0.25 млн.
22
Фредрик Бенджамин
Защ
20
€ 0.15 млн.
16
Квет Роман
Пол
27
€ 1.5 млн.
24
Malcolm Viltard
Пол
-
23
Desmond Acquah
Пол
-
77
Нсимба Бруни
Нап
25
€ 2 млн.
11
Шедлер Орельен
Нап
27
€ 1.8 млн.
20
Грнчар Давид
Нап
27
€ 1.2 млн.
90
Берте Мохамед
Нап
23
€ 1.2 млн.
10
Дьон Мойзе Сахи
Нап
23
€ 1 млн.
11
Оратмангоен Рагнар
Нап
27
€ 0.6 млн.
19
Акман Али
Нап
23
€ 0.3 млн.
90
Соладио Джорди
Нап
27
-
21
Kobe Cools
Нап
-
6
Keres Masangu
Нап
-
19
Jordan Attah Kadiri
Нап
-
Всего игроков: 22, из них вратарей: 2, защитников: 6, полузащитников: 3, нападающих: 11
