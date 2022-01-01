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Китай. Суперлига
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Шаньдун Тайшань
Результаты
€ 8 млн
Шаньдун Тайшань - результаты матчей
Шаньдун
Китай. Суперлига
Стадион:
Хэнань Олимпик Спортс Центр
Сайт:
http://www.lnts.com.cn/
Тренер:
Пен Хань
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Таблица
Китай. Суперлига. 2026
Китай. Суперлига. 2025
Лига чемпионов АФК Элит. 2024/2025
Китай. Суперлига. 2024
Лига чемпионов АФК. 2023/2024
05.09 | 15:00
Шаньдун Тайшань
1 : 1
Шэньчжэнь Пенг Сити
28.08 | 14:35
Шанхай Шэньхуа
2 : 3
Шаньдун Тайшань
22.08 | 15:00
Циндао Вест Кост
2 : 0
Шаньдун Тайшань
14.08 | 14:35
Шаньдун Тайшань
3 : 1
Циндао Хайню
09.08 | 15:00
Шаньдун Тайшань
2 : 1
Тяньцзинь Цзиньмэнь
01.08 | 14:35
Шанхай Порт
0 : 1
Шаньдун Тайшань
26.07 | 14:35
Шаньдун Тайшань
1 : 2
Хэнань
18.07 | 14:35
Далянь Йингбо
3 : 1
Шаньдун Тайшань
10.07 | 14:35
Шаньдун Тайшань
4 : 3
Юньнань Юкунь
04.07 | 14:35
Бейджин Гуоань
2 : 0
Шаньдун Тайшань
27.06 | 14:00
Ляонин Тиерен
1 : 5
Шаньдун Тайшань
30.05 | 14:35
Чэнду Жунчэн
1 : 0
Шаньдун Тайшань
24.05 | 14:35
Шаньдун Тайшань
3 : 3
Ухань Три Таунс
20.05 | 15:00
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
Шаньдун Тайшань
16.05 | 14:35
Шаньдун Тайшань
3 : 1
Чунцин Тунлянлун
10.05 | 13:00
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 2
Шаньдун Тайшань
05.05 | 14:35
Шаньдун Тайшань
4 : 1
Шанхай Шэньхуа
01.05 | 14:35
Шаньдун Тайшань
1 : 1
Циндао Вест Кост
26.04 | 12:00
Циндао Хайню
4 : 1
Шаньдун Тайшань
21.04 | 15:00
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 2
Шаньдун Тайшань
17.04 | 14:35
Шаньдун Тайшань
1 : 1
Шанхай Порт
11.04 | 14:35
Хэнань
0 : 1
Шаньдун Тайшань
04.04 | 14:00
Шаньдун Тайшань
1 : 2
Далянь Йингбо
21.03 | 15:00
Юньнань Юкунь
4 : 0
Шаньдун Тайшань
14.03 | 10:30
Шаньдун Тайшань
2 : 1
Бейджин Гуоань
07.03 | 10:30
Шаньдун Тайшань
3 : 0
Ляонин Тиерен
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