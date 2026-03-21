Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Юньнань Юкунь - Шаньдун Тайшань
Юньнань Юкунь - Шаньдун Тайшань: обзор матча 21 марта 2026
Юньнань Юкунь
21.03.2026, суббота, 15:00
Китай. Суперлига, 3 тур
4 : 0
Завершен
Шаньдун Тайшань
2'
К. Винисиус
28'
O. Taty Maritu
32'
O. Taty Maritu
88'
A. Ionita II
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юньнань Юкунь - Шаньдун Тайшань
Завершен
90'
+4
Замена
Tong Wang
️️️️➡️️
Zhengyu Huang
Замена
Han Zilong
️️️️➡️️
Oscar Taty Maritu
90'
Замена
Zhao Yuhao
️️️️➡️️
A. Ionita II
90'
90'
+7'
ГОЛ! 4:0!
A. Ionita II
Пас отдал
Oscar Taty Maritu
88'
83'
Красная карточка
Xie Wenneng
78'
Замена
Пу Чен
️️️️➡️️
Янг Лю
Замена
Songyi Li
️️️️➡️️
Zichang Huang
76'
Травма
Zichang Huang
75'
Замена
Miao Tang
️️️️➡️️
Hanwen Deng
68'
Замена
️️️️➡️️
Chugui Ye
68'
63'
Замена
Zeshi Chen
️️️️➡️️
Yuanyi Li
63'
Замена
Zheng Zheng
️️️️➡️️
Peng Xiao
Желтая карточка
Кайо Винисиус
52'
51'
Желтая карточка
Yuanyi Li
45'
+3
Гол отменен - офсайд
Янг Лю
45'
+4'
35'
Желтая карточка
Peng Xiao
ГОЛ! 3:0!
Oscar Taty Maritu
Пас отдал
A. Ionita II
32'
ГОЛ! 2:0!
Oscar Taty Maritu
Пас отдал
Клебер
28'
24'
Желтая карточка
Янг Лю
Желтая карточка
Yaxiong Bao
13'
ГОЛ! 1:0!
Кайо Винисиус
Пас отдал
A. Ionita II
2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юньнань Юкунь
1
Yaxiong Bao
ВР
21
Zihao Yang
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
25
Hanwen Deng
ЦЗ
34
Кайо Винисиус
ОП
7
Chugui Ye
ЦП
10
A. Ionita II
(К)
ЦП
8
Синь Сю
ЦП
19
Zichang Huang
ЦФ
11
Oscar Taty Maritu
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Шаньдун Тайшань
14
Далей Ванг
(К)
ВР
11
Янг Лю
ЛЗ
3
Peng Xiao
ЦЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
35
Zhengyu Huang
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
7
Xie Wenneng
ЦП
22
Yuanyi Li
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
9
Кризан
ЦФ
19
Zeca
ЦФ
Главный тренер
Пен Хань
Юньнань Юкунь
14
Xinghao Wang
ВР
24
Jianxian Yu
ВР
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
32
Chen Yuhao
ЦЗ
4
Songyi Li
ЦЗ
20
Miao Tang
ЦП
27
Han Zilong
ЦП
6
Zhao Yuhao
ЦП
15
Zhang Yufeng
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
30
John Hou Sæter
ЦФ
39
Bunyamin Abdusalam
ЦФ
Шаньдун Тайшань
36
Qiwei Liu
ВР
1
Yu Jinyong
ВР
5
Zheng Zheng
ЦЗ
6
Tong Wang
ЦЗ
31
Jianfei Zhao
ЦЗ
2
Yang Ruiqi
ЦЗ
37
Zeshi Chen
ЦП
20
P. Delgado
ЦП
29
Пу Чен
ЛВ
21
Биньбинь Лю
ЛВ
42
Peng Yixiang
ЦФ
24
Liuyu Duan
ЦФ
3-1-3-3
1
21
33
Буркэ
25
34
Винисиус
7
10
8
Сю
9
Клебер
11
19
3-2-3-2
14
Ванг
23
Альвару
35
8
3
11
Лю
7
22
10
Казаишвили
19
9
Кризан
19
4
4
19
25
20
20
25
11
27
27
11
10
6
6
10
3
5
5
3
35
6
6
35
22
37
37
22
11
Лю
29
Чен
29
Чен
11
Лю
Остались в запасе
Юньнань Юкунь
Шаньдун Тайшань
14
Xinghao Wang
ВР
24
Jianxian Yu
ВР
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
32
Chen Yuhao
ЦЗ
15
Zhang Yufeng
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
30
John Hou Sæter
ЦФ
39
Bunyamin Abdusalam
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
36
Qiwei Liu
ВР
1
Yu Jinyong
ВР
31
Jianfei Zhao
ЦЗ
2
Yang Ruiqi
ЦЗ
20
P. Delgado
ЦП
21
Биньбинь Лю
ЛВ
42
Peng Yixiang
ЦФ
24
Liuyu Duan
ЦФ
Главный тренер
Пен Хань
Остались в запасе
14
Xinghao Wang
ВР
24
Jianxian Yu
ВР
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
32
Chen Yuhao
ЦЗ
15
Zhang Yufeng
ЦП
36
Fei Ernanduo
ЦФ
30
John Hou Sæter
ЦФ
39
Bunyamin Abdusalam
ЦФ
Остались в запасе
36
Qiwei Liu
ВР
1
Yu Jinyong
ВР
31
Jianfei Zhao
ЦЗ
2
Yang Ruiqi
ЦЗ
20
P. Delgado
ЦП
21
Биньбинь Лю
ЛВ
42
Peng Yixiang
ЦФ
24
Liuyu Duan
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Главный тренер
Пен Хань
Статистика матча Юньнань Юкунь - Шаньдун Тайшань
2
1
3
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
ВАР
0
1
Угловые удары
10
5
Нарушения
8
19
Офсайды
1
10
Количество передач
329
350
Сейвы
1
4
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Информация о матче
Главный судья:
Shan Dan'ao, China
Стадион:
Yuxi Plateau Sports Center, Yuxi
Посещаемость:
23688
Новости команд
Все
Юньнань Юкунь
Шаньдун Тайшань
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл второй матч подряд
5 мая, 17:01
3
Российский игрок забил 2-й гол в чемпионате Китая, его клуб лидирует в лиге
23 апреля, 08:26
«Шэньхуа» Слуцкого трижды вел в счете, но потерял очки (3:3)
12 сентября 2025, 17:12
2
Реакция Слуцкого на 4:4 в матче «Юньнань Юкунь» – «Шанхай Шэньхуа»
2 августа 2025, 18:00
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спас ничью (4:4), отыгравшись с 0:3
2 августа 2025, 15:04
1
Российский игрок забил 2-й гол в чемпионате Китая, его клуб лидирует в лиге
23 апреля, 08:26
Реакция Слуцкого на 4:4 в матче «Юньнань Юкунь» – «Шанхай Шэньхуа»
2 августа 2025, 18:00
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спас ничью (4:4), отыгравшись с 0:3
2 августа 2025, 15:04
1
Слуцкий прокомментировал победу «Шанхай Шэньхуа» над «Юньнань Юкунь»
2 апреля 2025, 18:44
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл второй матч подряд
5 мая, 17:01
3
«Шэньхуа» Слуцкого трижды вел в счете, но потерял очки (3:3)
12 сентября 2025, 17:12
2
Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира
19 февраля 2025, 15:44
4
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
31 марта 2024, 16:44
2
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
26 февраля 2024, 18:33
4
Больше новостей
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Последние матчи
Все
Юньнань Юкунь
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 15 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
31.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 15 тур
Чэнду Жунчэн
1 : 0
30.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 14 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 3
24.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 14 тур
Юньнань Юкунь
2 : 3
24.05.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 13 тур
Чунцин Тунлянлун
0 : 0
20.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 15 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
31.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 14 тур
Юньнань Юкунь
2 : 3
24.05.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 13 тур
Чунцин Тунлянлун
0 : 0
20.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 12 тур
Юньнань Юкунь
1 : 0
16.05.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 11 тур
Ляонин Тиерен
1 : 2
10.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 15 тур
Чэнду Жунчэн
1 : 0
30.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 14 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 3
24.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 13 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
20.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 12 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 1
16.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 11 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 2
10.05.2026
Шаньдун Тайшань
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: