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Китай. Суперлига
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Шаньдун Тайшань
Состав
€ 8 млн
Шаньдун Тайшань - состав команды
Шаньдун
Китай. Суперлига
Стадион:
Хэнань Олимпик Спортс Центр
Сайт:
http://www.lnts.com.cn/
Тренер:
Пен Хань
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
14
Ванг Далей
Вра
37
€ 0.075 млн
1
Yu Jinyong
Вра
-
23
Альвару Педру
Защ
26
€ 2.5 млн
11
Лю Янг
Защ
31
€ 0.3 млн
5
Zheng Zheng
Защ
-
2
Yang Ruiqi
Защ
-
8
Guilherme Madruga
Защ
-
3
Peng Xiao
Защ
-
44
Shi Songchen
Защ
-
35
Zhengyu Huang
Защ
-
6
Tong Wang
Защ
-
33
Zhunyi Gao
Защ
-
10
Казаишвили Валерий
Пол
33
€ 1 млн
22
Yuanyi Li
Пол
-
37
Zeshi Chen
Пол
-
7
Xie Wenneng
Пол
-
9
Кризан
Нап
30
€ 4 млн
29
Чен Пу
Нап
29
€ 0.35 млн
21
Лю Биньбинь
Нап
33
€ 0.1 млн
28
Maiwulang Mijiti
Нап
-
19
Zeca
Нап
-
Всего игроков: 21, из них вратарей: 2, защитников: 10, полузащитников: 4, нападающих: 5
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