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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шаньдун Тайшань - Бейджин Гуоань
Шаньдун Тайшань - Бейджин Гуоань: обзор матча 14 марта 2026
Шаньдун Тайшань
14.03.2026, суббота, 10:30
Китай. Суперлига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Бейджин Гуоань
49'
X. Wenneng
88'
Кризан
86'
Ю. Чжан
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шаньдун Тайшань - Бейджин Гуоань
Завершен
90'
+6
Замена
Feifan Jia
️️️️➡️️
Gang Wang
90'
+7'
ГОЛ! 2:1!
Кризан
Пас отдал
Yuanyi Li
88'
86'
ГОЛ! 1:1!
Юнин Чжан
Пас отдал
Бени Нкололо
Замена
Zheng Zheng
️️️️➡️️
Zhengyu Huang
81'
Замена
Tong Wang
️️️️➡️️
Xie Wenneng
76'
71'
Замена
Лянмин Линь
️️️️➡️️
Yongjing Cao
71'
Замена
Xizhe Zhang
️️️️➡️️
Serginho
Желтая карточка
Guilherme Madruga
56'
ГОЛ! 1:0!
Xie Wenneng
Пас отдал
Кризан
49'
Замена
Peng Xiao
️️️️➡️️
Zhunyi Gao
46'
45'
+3'
Желтая карточка
Yuanyi Li
39'
28'
Желтая карточка
Гильерме Рамуш
Желтая карточка
Кризан
21'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шаньдун Тайшань
14
Далей Ванг
(К)
ВР
11
Янг Лю
ЛЗ
35
Zhengyu Huang
ЦЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
33
Zhunyi Gao
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
7
Xie Wenneng
ЦП
22
Yuanyi Li
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
19
Zeca
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
Главный тренер
Пен Хань
Бейджин Гуоань
39
Zhang Jianzhi
ВР
24
Abduhamit Abdugheni
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
47
Deng Jiefu
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
27
Gang Wang
ЦП
20
Бени Нкололо
ПВ
29
Fabio Abreu
(К)
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
7
Serginho
ЦФ
9
Юнин Чжан
ЦФ
Главный тренер
Рамиро Амарелле
Шаньдун Тайшань
36
Qiwei Liu
ВР
1
Yu Jinyong
ВР
5
Zheng Zheng
ЦЗ
6
Tong Wang
ЦЗ
3
Peng Xiao
ЦЗ
37
Zeshi Chen
ЦП
34
Yin Jiaxi
ЦП
20
P. Delgado
ЦП
21
Биньбинь Лю
ЛВ
29
Пу Чен
ЛВ
42
Peng Yixiang
ЦФ
24
Liuyu Duan
ЦФ
Бейджин Гуоань
33
Nureli Abbas
ВР
16
Boxuan Feng
ЦЗ
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
38
Wei Jiaao
ЦП
10
Xizhe Zhang
ЦП
36
Feifan Jia
ЦП
35
Jiang Wenhao
ЦП
18
Wang Yu
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
11
Лянмин Линь
ЛВ
3-2-3-2
14
Ванг
23
Альвару
33
8
11
Лю
35
7
22
10
Казаишвили
9
Кризан
19
4-1-1-4
39
5
Рамуш
47
37
24
27
20
Нкололо
9
Чжан
7
8
29
35
5
5
35
7
6
6
7
33
3
3
33
7
10
10
7
27
36
36
27
37
11
Линь
11
Линь
37
Остались в запасе
Шаньдун Тайшань
Бейджин Гуоань
36
Qiwei Liu
ВР
1
Yu Jinyong
ВР
37
Zeshi Chen
ЦП
34
Yin Jiaxi
ЦП
20
P. Delgado
ЦП
21
Биньбинь Лю
ЛВ
29
Пу Чен
ЛВ
42
Peng Yixiang
ЦФ
24
Liuyu Duan
ЦФ
Главный тренер
Пен Хань
33
Nureli Abbas
ВР
16
Boxuan Feng
ЦЗ
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
38
Wei Jiaao
ЦП
35
Jiang Wenhao
ЦП
18
Wang Yu
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
Главный тренер
Рамиро Амарелле
Остались в запасе
36
Qiwei Liu
ВР
1
Yu Jinyong
ВР
37
Zeshi Chen
ЦП
34
Yin Jiaxi
ЦП
20
P. Delgado
ЦП
21
Биньбинь Лю
ЛВ
29
Пу Чен
ЛВ
42
Peng Yixiang
ЦФ
24
Liuyu Duan
ЦФ
Остались в запасе
33
Nureli Abbas
ВР
16
Boxuan Feng
ЦЗ
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
38
Wei Jiaao
ЦП
35
Jiang Wenhao
ЦП
18
Wang Yu
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
Главный тренер
Пен Хань
Главный тренер
Рамиро Амарелле
Статистика матча Шаньдун Тайшань - Бейджин Гуоань
3
1
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
17
14
Офсайды
4
0
Количество передач
365
408
Сейвы
1
3
Точность передач %
74
71
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Информация о матче
Главный судья:
Memetjan Ahmet, China
Стадион:
Jinan Olympic Sports Center, Jinan
Посещаемость:
45069
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Шаньдун Тайшань
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1
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2
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1 марта 2025, 16:43
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл второй матч подряд
5 мая, 17:01
3
«Шэньхуа» Слуцкого трижды вел в счете, но потерял очки (3:3)
12 сентября 2025, 17:12
2
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4
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2
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11 января, 22:34
1
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил лидера чемпионата Китая и поднялся на первое место
19 июля 2025, 16:38
3
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1 марта 2025, 16:43
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2
Первое поражение Слуцкого в Китае: «Шанхай Шэньхуа» проиграл «Бейджин Гуоань», пропустив на 97-й минуте
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