Турниры:
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит (мол)
|18
|14
|2
|2
|45:20
|+25
|44
|2.
|Спартак М (мол)
|18
|12
|3
|3
|41:17
|+24
|39
|3.
|Строгино (мол)
|18
|11
|3
|4
|34:14
|+20
|36
|4.
|ЦСКА (мол)
|18
|10
|6
|2
|40:19
|+21
|36
|5.
|Урал (мол)
|18
|6
|6
|6
|29:28
|+1
|24
|6.
|Нижний Новгород (мол)
|18
|5
|5
|8
|20:32
|-12
|20
|7.
|Кр. Советов (мол)
|18
|4
|4
|10
|24:31
|-7
|16
|8.
|УОР №5
|18
|4
|3
|11
|19:46
|-27
|15
|9.
|Торпедо (мол.)
|18
|3
|5
|10
|15:29
|-14
|14
|10.
|Оренбург (мол)
|18
|1
|3
|14
|9:40
|-31
|6
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М (мол)
|9
|7
|1
|1
|18:5
|+13
|22
|2.
|Зенит (мол)
|9
|7
|0
|2
|21:13
|+8
|21
|3.
|ЦСКА (мол)
|9
|5
|4
|0
|18:10
|+8
|19
|4.
|Строгино (мол)
|9
|5
|2
|2
|17:9
|+8
|17
|5.
|Урал (мол)
|9
|3
|3
|3
|19:14
|+5
|12
|6.
|Нижний Новгород (мол)
|9
|3
|3
|3
|10:11
|-1
|12
|7.
|Торпедо (мол.)
|9
|3
|1
|5
|10:15
|-5
|10
|8.
|Кр. Советов (мол)
|9
|2
|2
|5
|14:17
|-3
|8
|9.
|УОР №5
|9
|2
|2
|5
|9:22
|-13
|8
|10.
|Оренбург (мол)
|9
|1
|2
|6
|7:17
|-10
|5
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит (мол)
|9
|7
|2
|0
|24:7
|+17
|23
|2.
|Строгино (мол)
|9
|6
|1
|2
|17:5
|+12
|19
|3.
|ЦСКА (мол)
|9
|5
|2
|2
|22:9
|+13
|17
|4.
|Спартак М (мол)
|9
|5
|2
|2
|23:12
|+11
|17
|5.
|Урал (мол)
|9
|3
|3
|3
|10:14
|-4
|12
|6.
|Кр. Советов (мол)
|9
|2
|2
|5
|10:14
|-4
|8
|7.
|Нижний Новгород (мол)
|9
|2
|2
|5
|10:21
|-11
|8
|8.
|УОР №5
|9
|2
|1
|6
|10:24
|-14
|7
|9.
|Торпедо (мол.)
|9
|0
|4
|5
|5:14
|-9
|4
|10.
|Оренбург (мол)
|9
|0
|1
|8
|2:23
|-21
|1