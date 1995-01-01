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    Нижний Новгород (мол) - таблица

    Город Нижний Новгород
    Дивизион Россия-Молодежное первенство
    Сайт fcnn.ru/main/
    Тренер Валерий Бурлаченко
    Турниры:
    Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Зенит (мол) 18 14 2 2 45:20 +25 44
    2. Спартак М (мол) 18 12 3 3 41:17 +24 39
    3. Строгино (мол) 18 11 3 4 34:14 +20 36
    4. ЦСКА (мол) 18 10 6 2 40:19 +21 36
    5. Урал (мол) 18 6 6 6 29:28 +1 24
    6. Нижний Новгород (мол) 18 5 5 8 20:32 -12 20
    7. Кр. Советов (мол) 18 4 4 10 24:31 -7 16
    8. УОР №5 18 4 3 11 19:46 -27 15
    9. Торпедо (мол.) 18 3 5 10 15:29 -14 14
    10. Оренбург (мол) 18 1 3 14 9:40 -31 6
    Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Спартак М (мол) 9 7 1 1 18:5 +13 22
    2. Зенит (мол) 9 7 0 2 21:13 +8 21
    3. ЦСКА (мол) 9 5 4 0 18:10 +8 19
    4. Строгино (мол) 9 5 2 2 17:9 +8 17
    5. Урал (мол) 9 3 3 3 19:14 +5 12
    6. Нижний Новгород (мол) 9 3 3 3 10:11 -1 12
    7. Торпедо (мол.) 9 3 1 5 10:15 -5 10
    8. Кр. Советов (мол) 9 2 2 5 14:17 -3 8
    9. УОР №5 9 2 2 5 9:22 -13 8
    10. Оренбург (мол) 9 1 2 6 7:17 -10 5
    Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Зенит (мол) 9 7 2 0 24:7 +17 23
    2. Строгино (мол) 9 6 1 2 17:5 +12 19
    3. ЦСКА (мол) 9 5 2 2 22:9 +13 17
    4. Спартак М (мол) 9 5 2 2 23:12 +11 17
    5. Урал (мол) 9 3 3 3 10:14 -4 12
    6. Кр. Советов (мол) 9 2 2 5 10:14 -4 8
    7. Нижний Новгород (мол) 9 2 2 5 10:21 -11 8
    8. УОР №5 9 2 1 6 10:24 -14 7
    9. Торпедо (мол.) 9 0 4 5 5:14 -9 4
    10. Оренбург (мол) 9 0 1 8 2:23 -21 1
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