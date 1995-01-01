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    Нижний Новгород (мол) - результаты

    Город Нижний Новгород
    Дивизион Россия-Молодежное первенство
    Сайт fcnn.ru/main/
    Тренер Валерий Бурлаченко
    Турниры:
    Россия. МФЛ (2022/2023), группа A
    18 тур
    		11 ноября, пятница 14:00 Оренбург (мол) 4:0 Нижний Новгород (мол)
    17 тур
    		4 ноября, пятница 13:00 Нижний Новгород (мол) 1:0 Кр. Советов (мол)
    16 тур
    		28 октября, пятница 12:30 ЦСКА (мол) 4:2 Нижний Новгород (мол)
    15 тур
    		21 октября, пятница 14:00 Нижний Новгород (мол) 0:1 Зенит (мол)
    14 тур
    		14 октября, пятница 14:00 Торпедо (мол.) 0:2 Нижний Новгород (мол)
    13 тур
    		7 октября, пятница 15:00 Нижний Новгород (мол) 1:2 Урал (мол)
    12 тур
    		30 сентября, пятница 13:00 УОР №5 2:3 Нижний Новгород (мол)
    11 тур
    		16 сентября, пятница 13:00 Нижний Новгород (мол) 0:3 Строгино (мол)
    10 тур
    		9 сентября, пятница 14:00 Спартак М (мол) 1:0 Нижний Новгород (мол)
    9 тур
    		2 сентября, пятница 13:00 Кр. Советов (мол) 2:2 Нижний Новгород (мол)
    8 тур
    		26 августа, пятница 11:00 Нижний Новгород (мол) 2:0 Оренбург (мол)
    7 тур
    		19 августа, пятница 12:00 Нижний Новгород (мол) 3:3 ЦСКА (мол)
    6 тур
    		12 августа, пятница 15:00 Зенит (мол) 2:0 Нижний Новгород (мол)
    5 тур
    		5 августа, пятница 13:00 Нижний Новгород (мол) 1:0 Торпедо (мол.)
    4 тур
    		30 июля, суббота 13:00 Урал (мол) 1:1 Нижний Новгород (мол)
    3 тур
    		26 июля, вторник 13:00 Нижний Новгород (мол) 2:2 УОР №5
    2 тур
    		22 июля, пятница 13:00 Строгино (мол) 5:0 Нижний Новгород (мол)
    1 тур
    		15 июля, пятница 17:00 Нижний Новгород (мол) 0:0 Спартак М (мол)
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