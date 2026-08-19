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«Балтика» – «Динамо Махачкала»: кто победит в матче 2-го тура Пути РПЛ Кубка России 2026/2027

19 августа 2026 9:34
Балтика - Динамо Мх
20 авг. 2026, четверг 20:45 | Россия. Кубок, группа C, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Балтики»
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Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между калининградской «Балтикой» и махачкалинским «Динамо» пройдет 20 августа в Калининграде. Обе команды подходят к кубковому противостоянию с разными козырями: хозяева имеют преимущество в очных встречах, тогда как гости демонстрируют впечатляющую атакующую игру, забивая в девяти последних матчах. При этом в чемпионате «Балтика» уступила «Спартаку» (1-2), а «Динамо Махачкала» разгромила «Крылья Советов» (4-1). Кто же сумеет пройти в следующий раунд – хозяева, которые опираются на поддержку трибун, или гости, которые набрали ход и нацелены на победу?

Кто победит в матче

В пользу «Балтики» говорит их успешная статистика очных встреч с «Динамо Махачкала». Калининградский клуб не проигрывает махачкалинцам в четырех последних матчах (одна победа, три ничьи), что дает им психологическое преимущество. Кроме того, «Балтика» забивает в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 1,20 гола и пропускает 1,20 гола. В Кубке России команда уступила «Зениту» (0-1), но в чемпионате показывает стабильную игру. Домашняя поддержка в Калининграде может стать решающим фактором, однако защита хозяев небезупречна, что позволяет сопернику рассчитывать на гол.

«Динамо Махачкала» подходит к матчу с мощной атакующей статистикой – команда забивает в девяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 2,00 гола. В предыдущем туре РПЛ махачкалинцы разгромили «Крылья Советов» (4-1), подтвердив свою результативность. Однако защита гостей выглядит уязвимой – они пропускают в восьми последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола. В очных встречах с «Балтикой» «Динамо Махачкала» не может победить уже четыре матча подряд, что может оказать психологическое давление. В Кубке России команда уступила «Крыльям Советов» (1-2), но в целом выглядит способной забить в любом матче.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Балтика» имеет преимущество в очных встречах и играет на своем поле, тогда как «Динамо Махачкала» опаснее в атаке, но уязвимее в обороне. Учитывая, что хозяева редко проигрывают этому сопернику, а гости много забивают, но часто пропускают, матч обещает быть открытым. Небольшое преимущество на стороне «Балтики» за счет домашней поддержки и истории личных встреч.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Балтика» имеет преимущество – команда не проигрывает в четырех последних матчах против «Динамо Махачкала» (одна победа, три ничьи). Текущая форма «Динамо Махачкала» впечатляет в атаке (2,00 гола за игру), но их защита пропускает в восьми последних матчах. «Балтика» стабильна в атаке (1,20 гола за игру) и играет на своем поле. Учитывая историю и кубковый характер матча, хозяева имеют хорошие шансы на победу.

Личные встречи
Побед - 1 (20%)
Ничьих - 4 (80%)
Побед - 0 (0%)
6
Забитых мячей
4
1.2
В среднем за матч
0.8
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
2 : 0
05.10.2025
Динамо Мх
Самая крупная ничья
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Динамо Мх
2 : 2
05.04.2026
Балтика
Россия. Кубок, 2 тур
Балтика
1 : 1
20.08.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Динамо Мх
2 : 2
05.04.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
2 : 0
05.10.2025
Динамо Мх
Россия. Первая лига, 25 тур
Динамо Мх
0 : 0
02.04.2023
Балтика
Россия. Первая лига, 9 тур
Балтика
1 : 1
12.09.2022
Динамо Мх

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
26
Иван Беликов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
42
Владислав Поспелов
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
19
Кирилл Зинович
АП
52
Егор Смелов
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
7
Хазем Мастури
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
64
O. Gasanbekov
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
15
Тентон Йенне
ЛВ
57
E. Mamedov
ЦП
7
Дмитрий Никитин
ЦП
14
Стефан Ковач
ЦП
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Динамо Мх
36
Зайнудин Зайнудинов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
16
Уссем Мрезиг
ОП
88
Марат Апшацев
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Любаков
2
Варатынов
21
Андерсон
24
Муйоколо
68
Рядно
26
Беликов
22
Бевеев
73
Петров
7
Шильцов
42
Поспелов
91
Хиль
3-1-3-3
1
Волк
72
Сандрачук
43
Ахмедов
13
Кагермазов
21
Джабраилов
52
Смелов
9
Магомедов
88
Лесовой
25
Агаларов
7
Мастури
19
Зинович
22
Бевеев
77
Чивич
77
Чивич
22
Бевеев
2
Варатынов
3
Кирш
3
Кирш
2
Варатынов
7
Шильцов
14
Ковач
14
Ковач
7
Шильцов
42
Поспелов
15
Йенне
15
Йенне
42
Поспелов
52
Смелов
88
Апшацев
88
Апшацев
52
Смелов
13
Кагермазов
77
Сундуков
77
Сундуков
13
Кагермазов
21
Джабраилов
16
Мрезиг
16
Мрезиг
21
Джабраилов
9
Магомедов
28
Сердеров
28
Сердеров
9
Магомедов
Остались в запасе
Балтика
Динамо Мх
1
Евгений Латышонок
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
64
O. Gasanbekov
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
57
E. Mamedov
ЦП
7
Дмитрий Никитин
ЦП
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
36
Зайнудин Зайнудинов
ВР
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
64
O. Gasanbekov
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
57
E. Mamedov
ЦП
7
Дмитрий Никитин
ЦП
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Остались в запасе
36
Зайнудин Зайнудинов
ВР
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Вадим Евсеев

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Балтики» в основное время. Хозяева имеют преимущество в очных встречах (не проигрывают в четырех последних матчах), играют на своем поле и забивают в шести из восьми последних игр. Гости, несмотря на мощную атаку, уязвимы в обороне и не могут победить «Балтику» в последних матчах. Ожидаем, что калининградский клуб использует свое преимущество и добьется победы в кубковом матче. Ставка: победа «Балтики» с коэффициентом 1,90.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между «Балтикой» и «Динамо Махачкала» состоится 20 августа 2026 года в Калининграде и начнется в 20-45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Матч ТВ.

«Балтика» – «Динамо Махачкала»: кто победит в матче 2-го тура Пути РПЛ Кубка России 2026/2027

1.90
Победа «Балтики»
Сделать ставку
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Автор: Воронцов Егор
Россия. Кубок Динамо Мх Балтика
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