Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между калининградской «Балтикой» и махачкалинским «Динамо» пройдет 20 августа в Калининграде. Обе команды подходят к кубковому противостоянию с разными козырями: хозяева имеют преимущество в очных встречах, тогда как гости демонстрируют впечатляющую атакующую игру, забивая в девяти последних матчах. При этом в чемпионате «Балтика» уступила «Спартаку» (1-2), а «Динамо Махачкала» разгромила «Крылья Советов» (4-1). Кто же сумеет пройти в следующий раунд – хозяева, которые опираются на поддержку трибун, или гости, которые набрали ход и нацелены на победу?

Кто победит в матче

В пользу «Балтики» говорит их успешная статистика очных встреч с «Динамо Махачкала». Калининградский клуб не проигрывает махачкалинцам в четырех последних матчах (одна победа, три ничьи), что дает им психологическое преимущество. Кроме того, «Балтика» забивает в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 1,20 гола и пропускает 1,20 гола. В Кубке России команда уступила «Зениту» (0-1), но в чемпионате показывает стабильную игру. Домашняя поддержка в Калининграде может стать решающим фактором, однако защита хозяев небезупречна, что позволяет сопернику рассчитывать на гол.

«Динамо Махачкала» подходит к матчу с мощной атакующей статистикой – команда забивает в девяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 2,00 гола. В предыдущем туре РПЛ махачкалинцы разгромили «Крылья Советов» (4-1), подтвердив свою результативность. Однако защита гостей выглядит уязвимой – они пропускают в восьми последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола. В очных встречах с «Балтикой» «Динамо Махачкала» не может победить уже четыре матча подряд, что может оказать психологическое давление. В Кубке России команда уступила «Крыльям Советов» (1-2), но в целом выглядит способной забить в любом матче.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Балтика» имеет преимущество в очных встречах и играет на своем поле, тогда как «Динамо Махачкала» опаснее в атаке, но уязвимее в обороне. Учитывая, что хозяева редко проигрывают этому сопернику, а гости много забивают, но часто пропускают, матч обещает быть открытым. Небольшое преимущество на стороне «Балтики» за счет домашней поддержки и истории личных встреч.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Балтика» имеет преимущество – команда не проигрывает в четырех последних матчах против «Динамо Махачкала» (одна победа, три ничьи). Текущая форма «Динамо Махачкала» впечатляет в атаке (2,00 гола за игру), но их защита пропускает в восьми последних матчах. «Балтика» стабильна в атаке (1,20 гола за игру) и играет на своем поле. Учитывая историю и кубковый характер матча, хозяева имеют хорошие шансы на победу.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Балтики» в основное время. Хозяева имеют преимущество в очных встречах (не проигрывают в четырех последних матчах), играют на своем поле и забивают в шести из восьми последних игр. Гости, несмотря на мощную атаку, уязвимы в обороне и не могут победить «Балтику» в последних матчах. Ожидаем, что калининградский клуб использует свое преимущество и добьется победы в кубковом матче. Ставка: победа «Балтики» с коэффициентом 1,90.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между «Балтикой» и «Динамо Махачкала» состоится 20 августа 2026 года в Калининграде и начнется в 20-45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Матч ТВ.