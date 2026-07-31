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«Динамо Махачкала» – «Локомотив»: кто победит в матче 2 тура РПЛ 2026/2027

31 июля 2026 10:04
Динамо Мх - Локомотив
01 авг. 2026, суббота 18:30 | Россия. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
3.45
Ничью
Сделать ставку

Матч 2 тура Российской Премьер-Лиги между махачкалинским «Динамо» и московским «Локомотивом» пройдет 1 августа 2026 года в Каспийске на стадионе «Анжи Арена». Хозяева стартовали с победы над «Факелом» (2:1) и имеют впечатляющую атакующую статистику – десять голов в пяти последних матчах, при этом они забивают в пяти встречах подряд. Гости также начали сезон с ничьей против «Ахмата» (1:1) и не проигрывают в семи из девяти последних матчей, а их атака стабильна – забивают в семи последних встречах. При этом очная статистика говорит о равенстве сил: «Локомотив» не проигрывает «Динамо» в пяти последних матчах, но три из них завершились вничью, а хозяева стабильно забивают железнодорожникам в четырех последних встречах. Сможет ли «Динамо» использовать поддержку родных трибун и свою атакующую форму, чтобы прервать неудачную серию в очных встречах и навязать борьбу фавориту, или «Локомотив» продолжит свое доминирование и добьется победы на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть напряженным и результативным?

Кто победит в матче

«Динамо Махачкала» подходит к игре в отличной атакующей форме: в последних пяти матчах команда забила десять голов (в среднем 2.00 за игру), при этом забивает в пяти последних встречах и не проигрывает в трех последних матчах чемпионата. Лучший бомбардир – Абдулла Магомедов, забивший два мяча в двух матчах, но атака распределена между несколькими исполнителями. В очных встречах с «Локомотивом» «Динамо» также стабильно забивает, отличаясь в четырех последних матчах против этого соперника. Однако оборона хозяев не всегда надежна – они пропускают в четырех последних матчах и в среднем за последние пять игр пропускают 1.20 гола. Домашняя поддержка на «Анжи Арене» может помочь, но против более опытного соперника им будет сложнее удержать свои ворота сухими. В прошлом туре махачкалинцы обыграли «Факел» (2:1), что добавило уверенности перед домашней игрой.

«Локомотив» имеет более сбалансированную игру: в последних пяти матчах команда забила девять голов (в среднем 1.80 за игру) и пропустила пять (1.00 в среднем), при этом забивает в семи последних встречах. В очных встречах с «Динамо» «Локомотив» не проигрывает в пяти последних матчах и забивает в пяти последних встречах с этим соперником. В прошлом туре железнодорожники сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), что не идеально, но они сохранили свою голевую серию. Опыт и более высокий класс «Локомотива» должны помочь им доминировать, особенно в гостях, где они также стабильно забивают. Однако их защита пропускает в трех последних матчах, что дает хозяевам шанс на гол.

С учетом всех факторов мы считаем, что матч с высокой вероятностью завершится вничью. Обе команды стабильно забивают, а очная статистика указывает на равенство сил – три последние встречи в РПЛ завершились вничью. «Динамо» дома выглядит уверенно, но «Локомотив» имеет опыт и не проигрывает в очных встречах. Ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Локомотив» не проигрывает «Динамо Махачкала» в пяти последних матчах, однако три из них завершились вничью, а хозяева стабильно забивают в четырех последних встречах с этим соперником. Текущая форма обеих команд (обе забивают в последних матчах, «Динамо» не проигрывает в трех турах) указывает на то, что ничья является наиболее вероятным исходом. «Локомотив» имеет преимущество в опыте, но «Динамо» дома играет уверенно и забивает.

Личные встречи
Побед - 1 (17%)
Ничьих - 3 (50%)
Побед - 2 (33%)
6
Забитых мячей
8
1
В среднем за матч
1.33
2:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо Мх
2 : 1
01.08.2026
Локомотив
Самая крупная ничья
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Локомотив
1 : 1
12.04.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо Мх
2 : 1
01.08.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Локомотив
1 : 1
12.04.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо Мх
1 : 1
20.09.2025
Локомотив
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Динамо Мх
1 : 2
11.03.2025
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Динамо Мх
1 : 1
28.02.2025
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Локомотив
2 : 0
10.08.2024
Динамо Мх
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
47
Никита Глушков
ЛВ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
11
Миро
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
93
Артем Карпукас
ОП
7
Зелимхан Бакаев
АП
10
Алексей Батраков
АП
9
Сергей Пиняев
ЛВ
19
Александр Руденко
ЛВ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Динамо Мх
52
Егор Смелов
АП
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
22
Мохамед Аззи
ПЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
7
Хазем Мастури
ЦФ
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
74
Даниил Чевардин
ЦП
75
I. Eremeev
ЦП
17
Никита Салтыков
ЛВ
63
V. Golubev
ЦФ
4-1-1-2-2
39
Магомедов
99
Алибеков
24
Аларкон
77
Сундуков
72
Сандрачук
16
Мрезиг
6
Апшацев
88
Лесовой
47
Глушков
11
Миро
25
Агаларов
4-1-3-2
1
Митрюшкин
45
Сильянов
85
Морозов
3
Фассон
5
Ньямси
93
Карпукас
9
Пиняев
10
Батраков
19
Руденко
11
Раков
7
Бакаев
6
Апшацев
52
Смелов
52
Смелов
6
Апшацев
16
Мрезиг
13
Кагермазов
13
Кагермазов
16
Мрезиг
72
Сандрачук
22
Аззи
22
Аззи
72
Сандрачук
25
Агаларов
21
Джабраилов
21
Джабраилов
25
Агаларов
88
Лесовой
8
Хубулов
8
Хубулов
88
Лесовой
1
Митрюшкин
22
Лантратов
22
Лантратов
1
Митрюшкин
93
Карпукас
59
Погостнов
59
Погостнов
93
Карпукас
11
Раков
75
75
11
Раков
19
Руденко
17
Салтыков
17
Салтыков
19
Руденко
9
Пиняев
63
63
9
Пиняев
Остались в запасе
Динамо Мх
Локомотив
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
7
Хазем Мастури
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
16
Даниил Веселов
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
74
Даниил Чевардин
ЦП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
7
Хазем Мастури
ЦФ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
74
Даниил Чевардин
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Динамо Мх
Точно не сыграют
Идар Шумахов
ЦЗ
Никита Воронин
ЦП
Локомотив
Точно не сыграют
Николай Комличенко
ЦФ
Сесар Монтес
ЦЗ

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что матч между «Динамо Махачкала» и «Локомотивом» завершится вничью, так как обе команды стабильно забивают, а очная статистика указывает на равенство сил в последних встречах. Хозяева дома сильны, но гости имеют опыт и не проигрывают в очных встречах, что делает ничейный исход наиболее логичным. Ставка на ничью за 3.45 выглядит оправданной – команды, вероятно, обменяются голами. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура между «Динамо Махачкала» и «Локомотивом» состоится 1 августа 2026 года в Каспийске на стадионе «Анжи Арена» и начнется в 18:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Матч Премьер.

«Динамо Махачкала» – «Локомотив»: смотреть онлайн

3.45
Ничью
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Мх
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