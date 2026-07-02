Матч 1/16 финала Чемпионата мира между Португалией и Хорватией пройдет 3 июля 2026 года в Торонто на стадионе «БМО Филд». Португальцы вышли из группы без поражений, сыграв вничью с ДР Конго и Колумбией и разгромив Узбекистан, и подходят к плей-офф с надежной обороной – всего три пропущенных в пяти последних матчах. Хорватия заняла второе место в группе, обыграв Панаму и Гану, но уступив Англии, и демонстрирует стабильную результативность – забивает в трех последних матчах на турнире. Сможет ли хорватская атака пробить организованную защиту португальцев, или Португалия продолжит свое победное шествие и пройдет в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная Португалии подходит к игре с впечатляющей статистикой: 10 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,0 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда не проигрывает в трех последних матчах на турнире, разгромив Узбекистан (5:0) и сыграв вничью с ДР Конго (1:1) и Колумбией (0:0). Португальцы действуют организованно в обороне, практически не позволяя соперникам создавать моменты, и стабильно забивают. В очных встречах с Хорватией португальцы имеют преимущество – три победы, одна ничья и одно поражение в последних пяти матчах, включая победы в Лиге наций. Это дает им серьезное психологическое преимущество.

Хорватия подходит к игре с нестабильными показателями: семь голов в пяти матчах (в среднем 1,4 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда забивает в трех последних матчах на турнире, обыграв Панаму (1:0) и Гану (2:1), но уступив Англии (2:4). Хорваты умеют создавать моменты, но их оборона выглядит уязвимой, что против мощной атаки Португалии может стать фатальным. В очных встречах с португальцами хорваты уступают, и это создает дополнительное психологическое давление.

Итоговый вывод: Португалия превосходит Хорватию по надежности обороны и имеет преимущество в очных встречах. Хорватия будет стараться играть вторым номером и рассчитывать на контратаки, но против организованной игры португальцев их оборона вряд ли выдержит. Учитывая разницу в классе и историю противостояний, победа Португалии выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Португалии.

Форма и история личных встреч

Португалия не проигрывает в трех последних матчах на турнире и имеет преимущество в очных встречах с Хорватией – три победы, одна ничья и одно поражение в последних пяти матчах. Это дает португальцам психологическое преимущество и делает их фаворитами в этом противостоянии.

Прогноз на победителя

Португалия имеет надежную оборону и преимущество в очных встречах, тогда как Хорватия уступает в стабильности и регулярно пропускает. Учитывая разницу в классе и историю личных встреч, победа Португалии с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Португалии с форой (-1) с коэффициентом 2.25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/16 финала между Португалией и Хорватией состоится 3 июля 2026 года в Торонто на стадионе «БМО Филд» и начнется в 02:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».