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Португалия – Хорватия: кто победит в матче 1/16 финала Чемпионата мира 2026

02 июля 2026 8:31
Португалия - Хорватия
03 июл. 2026, пятница 02:00 | Чемпионат мира, 1/16 финала
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа Португалии с форой (-1)
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Матч 1/16 финала Чемпионата мира между Португалией и Хорватией пройдет 3 июля 2026 года в Торонто на стадионе «БМО Филд». Португальцы вышли из группы без поражений, сыграв вничью с ДР Конго и Колумбией и разгромив Узбекистан, и подходят к плей-офф с надежной обороной – всего три пропущенных в пяти последних матчах. Хорватия заняла второе место в группе, обыграв Панаму и Гану, но уступив Англии, и демонстрирует стабильную результативность – забивает в трех последних матчах на турнире. Сможет ли хорватская атака пробить организованную защиту португальцев, или Португалия продолжит свое победное шествие и пройдет в четвертьфинал?

Кто победит в матче

Сборная Португалии подходит к игре с впечатляющей статистикой: 10 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,0 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда не проигрывает в трех последних матчах на турнире, разгромив Узбекистан (5:0) и сыграв вничью с ДР Конго (1:1) и Колумбией (0:0). Португальцы действуют организованно в обороне, практически не позволяя соперникам создавать моменты, и стабильно забивают. В очных встречах с Хорватией португальцы имеют преимущество – три победы, одна ничья и одно поражение в последних пяти матчах, включая победы в Лиге наций. Это дает им серьезное психологическое преимущество.

Хорватия подходит к игре с нестабильными показателями: семь голов в пяти матчах (в среднем 1,4 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда забивает в трех последних матчах на турнире, обыграв Панаму (1:0) и Гану (2:1), но уступив Англии (2:4). Хорваты умеют создавать моменты, но их оборона выглядит уязвимой, что против мощной атаки Португалии может стать фатальным. В очных встречах с португальцами хорваты уступают, и это создает дополнительное психологическое давление.

Итоговый вывод: Португалия превосходит Хорватию по надежности обороны и имеет преимущество в очных встречах. Хорватия будет стараться играть вторым номером и рассчитывать на контратаки, но против организованной игры португальцев их оборона вряд ли выдержит. Учитывая разницу в классе и историю противостояний, победа Португалии выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Португалии.

Форма и история личных встреч

Португалия не проигрывает в трех последних матчах на турнире и имеет преимущество в очных встречах с Хорватией – три победы, одна ничья и одно поражение в последних пяти матчах. Это дает португальцам психологическое преимущество и делает их фаворитами в этом противостоянии.

Личные встречи
67% (6)
22% (2)
11% (1)
16
Забитых мячей
9
1.78
В среднем за матч
1
4:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Чемпионат мира, 1/16 финала
Португалия
2 : 1
03.07.2026
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
1 : 1
18.11.2024
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
2 : 1
05.09.2024
Хорватия
Товарищеские матчи. Сборные,
Португалия
1 : 2
08.06.2024
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 3
17.11.2020
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
4 : 1
05.09.2020
Хорватия
Товарищеские матчи. Сборные,
Португалия
1 : 1
06.09.2018
Хорватия
Чемпионат Европы, 1/8 финала
Хорватия
0 : 1
25.06.2016
Португалия
Товарищеские матчи. Сборные,
Хорватия
0 : 1
10.06.2013
Португалия
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
13
Ренату Вейга
ОП
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
18
Педру Нету
ЛВ
17
Рафаэль Леау
ЛВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
17
Петар Сучич
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
13
Никола Влашич
АП
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Португалия
12
Жозе Са
ВР
22
Руй Силва
ВР
4
Томаш Араужо
ЦЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
24
Саму Кошта
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
26
Франсишку Консейсау
ПВ
16
Тринкау
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
Хорватия
12
Ивор Пандур
ВР
23
Доминик Котарски
ВР
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Лука Вушкович
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Никола Моро
ЦП
21
Лука Сучич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
19
Тони Фрук
АП
24
Марко Пашалич
ЛВ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
20
Игор Матанович
ЦФ
26
Петар Муса
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Кошта
25
Мендеш
3
Диаш
20
Канселу
13
Вейга
23
Витинья
17
Леау
8
Фернандеш
18
Нету
7
Роналду
15
Невеш
3-1-3-2-1
1
Ливакович
6
Шутало
3
Понграчич
2
Станишич
17
Сучич
10
Модрич
8
Ковачич
16
Батурина
13
Влашич
14
Перишич
11
Будимир
8
Фернандеш
2
Семеду
2
Семеду
8
Фернандеш
7
Роналду
21
Невеш
21
Невеш
7
Роналду
23
Витинья
10
Силва
10
Силва
23
Витинья
18
Нету
26
Консейсау
26
Консейсау
18
Нету
20
Канселу
9
Рамуш
9
Рамуш
20
Канселу
13
Влашич
4
Гвардиол
4
Гвардиол
13
Влашич
16
Батурина
15
Пашалич
15
Пашалич
16
Батурина
8
Ковачич
9
Крамарич
9
Крамарич
8
Ковачич
11
Будимир
20
Матанович
20
Матанович
11
Будимир
Остались в запасе
Португалия
Хорватия
12
Жозе Са
ВР
22
Руй Силва
ВР
4
Томаш Араужо
ЦЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
24
Саму Кошта
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
16
Тринкау
ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
12
Ивор Пандур
ВР
23
Доминик Котарски
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Лука Вушкович
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Никола Моро
ЦП
21
Лука Сучич
ЦП
19
Тони Фрук
АП
24
Марко Пашалич
ЛВ
26
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
12
Жозе Са
ВР
22
Руй Силва
ВР
4
Томаш Араужо
ЦЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
24
Саму Кошта
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
16
Тринкау
ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
Остались в запасе
12
Ивор Пандур
ВР
23
Доминик Котарски
ВР
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Лука Вушкович
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Никола Моро
ЦП
21
Лука Сучич
ЦП
19
Тони Фрук
АП
24
Марко Пашалич
ЛВ
26
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Златко Далич

Прогноз на победителя

Португалия имеет надежную оборону и преимущество в очных встречах, тогда как Хорватия уступает в стабильности и регулярно пропускает. Учитывая разницу в классе и историю личных встреч, победа Португалии с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Португалии с форой (-1) с коэффициентом 2.25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/16 финала между Португалией и Хорватией состоится 3 июля 2026 года в Торонто на стадионе «БМО Филд» и начнется в 02:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».

Португалия – Хорватия: смотреть онлайн

2.25
Победа Португалии с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Чемпионат мира Хорватия Португалия
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